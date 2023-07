Delhi Metro में लड़की ने लड़के को जड़े जबरदस्त थप्पड़, तमाशबीन बने रहे लोग, नया वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली मेट्रो इन दिनों अपनी सेवाओं को लेकर कम और मेट्रो के अंदर होने वाली हरकतों की वीडियो को लेकर ज्यादा चर्चा में रहती है। ऐसा ही एक और वीडियो मंगलवार सुबह से ट्रेंड कर रहा है जिसके कारण सोशल मीडिया यूजर्स दो धड़ों में बंट गए हैं।

दरअसल दिल्ली मेट्रो का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें एक कथित कपल बहस करते दिख रहे हैं। इसी बीच लड़की, लड़के को कई थप्पड़ भी मार देती है और उस पर काफी चिल्लाती है।

वहीं इसे लेकर आसपास के लोगों ने कुछ नहीं कहा। इसी पर सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं कि लड़की ने इतनी तेज थप्पड़ मारा अगर यही काम लड़का करता तो क्या होता। यह वीडियो 'घर के कलेश' नामक ट्विटर हैंडल से किया गया है।

Kalesh b/w a guy and a Girl Inside “Delhi Metro) - Girl slaps him too hard just think if it was vice-versa😀 pic.twitter.com/Y0RiKeYWem