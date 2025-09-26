1,000 सरकारी इमारतों पर लगेगा सोलर पैनल, सीएम रेखा गुप्ता बोलीं-दिल्ली में विकास का नया अध्याय शुरू

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुबारकपुर डबास में 66/11 केवी जीआइएस ग्रिड सब-स्टेशन का शिलान्यास किया। नरेला में अग्निशमन केंद्र और रिठाला में सोलर रूफटाप प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया गया। सरकार ने 1000 सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाने का कार्य शुरू किया है जिससे 55 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होगा। दिल्ली सरकार ऊर्जा उत्पादन और स्वच्छता में सुधार कर रही है।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को मुबारकपुर डबास में 66/11 केवी जीआइएस ग्रिड सब-स्टेशन का शिलान्यास। साथ ही नरेला में अग्निशमन केंद्र और रिठाला में 25 किलोवाट सोलर रूफटाप प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने 1,000 सरकारी इमारतों पर आज से सोलर पैनल लगाने का कार्य शुरू किया है और अगले साल जनवरी तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना से 55 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जन्मतिथि के अवसर पर चल रहे ‘सेवा पखवाड़े’ के अंतर्गत तीन बड़ी योजनाओं की शुरुआत की गई है।

पिछली सरकारों ने केवल झूठे वादे किए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने केवल विज्ञापन और झूठे वादों पर जोर दिया और विकास के मोर्चे पर दिल्ली को पीछे धकेल दिया। जनता को मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा। अब दिल्ली में विकास का नया दौर शुरू हो चुका है।

दिल्ली सरकार ऊर्जा उत्पादन और स्वच्छता में बड़े परिवर्तन ला रही है। 27 साल बाद वर्तमान की दिल्ली सरकार ने सात महीनों में ही ऐतिहासिक काम करके दिखाए हैं। चाहे स्वच्छता हो, ऊर्जा हो या सार्वजनिक सुविधाएं, हर क्षेत्र में कार्य किए जा रहे है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए नए वेस्ट-टू-एनर्जी और ई-वेस्ट प्लांट शुरू किए हैं और हाल ही में दिल्ली का पहला बायोगैस प्लांट भी स्थापित किया गया है। दो दिन में 11 बड़े प्रोजेक्ट लांच ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दो दिन में 11 बड़े प्रोजेक्ट लांच होना इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली में विकास कार्य कितनी तेजी से हो रहे हैं। रिठाला स्थित 25 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र से हर साल दो-तीन लाख रुपये की बचत होगी व प्रदूषण में भी उल्लेखनीय कमी लाएगा।

इन अवसर पर सांसद योगेंद्र चांदोलिया, विधायक कुलवंत राणा व राजकरण खत्री के अलावा निगम के उपमहापौर जयभगवान यादव, सुंदर सिंह तंवर, सत्या शर्मा, निगम के आयुक्त अश्वनी कुमार आदि उपस्थित रहे। रिठाला में 25 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र रिठाला में दिल्ली जल बोर्ड बिल्डिंग में 25 किलोवाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र से प्रति वर्ष 28 हजार यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। यह परियोजना दिल्ली सरकार की इमारतों पर सौर संयंत्र लगाने की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है, जिसकी कुल क्षमता लगभग 5.5 मेगावाट होगी।

ये प्लांट सालाना 60 लाख से अधिक यूनिट बिजली उत्पन्न करेंगे। इसके अलावा ये प्लांट सालाना 4220 टन सीओ2 उत्सर्जन को भी कम करेंगे, जो पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होंगे। इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को इस योजना का नोडल कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया है।

मुबारकपुर डबास में 66 केवी ग्रिड सब-स्टेशन सरकार की ओर से टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) की ओर से मुबारकपुर डबास में 66 केवी ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किया जा रहा है, जो मुबारकपुर डबास, कराला और आसपास के क्षेत्रों को विश्वसनीय और निरंतर बिजली आपूर्ति प्रदान करेगा।

यह 50 एमवीए क्षमता वाला ग्रिड सब-स्टेशन 16 फीडर क्षेत्रों को बिजली सप्लाई करेगा और आपूर्ति प्रणाली को मजबूत बनाएगा। इससे मुबारकपुर डबास, कराला और आसपास के 16 फीडर क्षेत्रों में निरंतर और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। नरेला को मिला नया अग्निशमन केंद्र नरेला अग्निशमन स्टेशन 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित है। यहां दिल्ली जल बोर्ड के ओवरहेड टैंक और बोरवेल से पानी भरने की सुविधा है। आधुनिक स्टेशन में अग्निशमन वाहनों के लिए शेड, रखरखाव कक्ष, अग्नि नियंत्रण उपकरणों और सामग्रियों के लिए स्टोर रूम शामिल हैं।