दिल्ली को नया इलेक्ट्रिक बस डिपो: 420 करोड़ की लागत से बनेगा मल्टीलेवल बस डिपो, 400 बसों की होगी क्षमता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली के हरि नगर में 420 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक मल्टीलेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास किया। इस डिपो में लगभग 400 बसें पार्क करने की क्षमता होगी और यह सेवा पखवाड़ा-2025 के तहत बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ग्रीन और क्लीन दिल्ली की नींव रखने की बात कही और परिवहन व्यवस्था को सुलभ बनाने पर जोर दिया।
सेवा पखवाड़े के छठे दिन दिल्लीवासियों को दो महत्वपूर्ण सौगातें मिलीं हैं।
हरि नगर में 400 से अधिक ई-बसों की क्षमता वाला अत्याधुनिक डिपो का शिलान्यास किया गया और एम्स दिल्ली में शुरू हुआ ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान।#SevaParv #15din75seva pic.twitter.com/sCiQxbNR5w— CMO Delhi (@CMODelhi) September 23, 2025
'ग्रीन और क्लीन दिल्ली की नींव रखी'
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार साफ-सुथरी, सस्ती, सुलभ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह परियोजना सिर्फ एक बस डिपो के निर्माण की ही नहीं है बल्कि यह ग्रीन (हरित) और क्लीन (स्वच्छ) दिल्ली की नींव का पत्थर भी साबित होगी। इस अवसर पर परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह और ऊर्जा मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और अगले साल तक डीटीसी बसों की संख्या 3,000 से बढ़ाकर 6,000 करना है। इस डिपो की योजना मूल रूप से पिछली आप सरकार के दौरान बनाई गई थी, लेकिन यह साकार नहीं हो पाई। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मतिथि के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिल्ली में चल रहे 'सेवा पखवाड़ा-2025' के तहत यह आयोजन किया गया। यह पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा।
इस नए डीपो में 26,257 वर्ग फीट क्षेत्र में डीटीसी ऑफिस और कर्मचारियों के लिए डोरमेट्री बनाई जाएगी। यहां 500 किलोवॉट की क्षमता वाला रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, 170 KLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली भी लगाई जाएगी। इसे बनाने में वेंटिलेशन का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा।
