दिल्ली को नया इलेक्ट्रिक बस डिपो: 420 करोड़ की लागत से बनेगा मल्टीलेवल बस डिपो, 400 बसों की होगी क्षमता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली के हरि नगर में 420 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक मल्टीलेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास किया। इस डिपो में लगभग 400 बसें पार्क करने की क्षमता होगी और यह सेवा पखवाड़ा-2025 के तहत बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ग्रीन और क्लीन दिल्ली की नींव रखने की बात कही और परिवहन व्यवस्था को सुलभ बनाने पर जोर दिया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली के हरि नगर में एक अत्याधुनिक मल्टीलेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास किया। इसकी लागत 420 करोड़ रुपये है। इस डिपो में लगभग 400 बसें पार्क करने की क्षमता होगी और यह 'सेवा पखवाड़ा-2025' के तहत बनाया जा रहा है। यह बस डिपो उसी स्थान पर बनाया जा रहा है, जहां से पर पुराना बस डिपो है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

'ग्रीन और क्लीन दिल्ली की नींव रखी' इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार साफ-सुथरी, सस्ती, सुलभ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह परियोजना सिर्फ एक बस डिपो के निर्माण की ही नहीं है बल्कि यह ग्रीन (हरित) और क्लीन (स्वच्छ) दिल्ली की नींव का पत्थर भी साबित होगी। इस अवसर पर परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह और ऊर्जा मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे।