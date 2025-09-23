CM रेखा गुप्ता की दो बड़ी घोषणाएं: अब रात 12 बजे तक बज सकेंगे स्पीकर, दीवारों पर पोस्टर चिपकाने पर रोक

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में स्वच्छता अभियान में भाग लिया और राजनीतिक दलों से दीवारों पर पोस्टर न लगाने का आग्रह किया। उन्होंने रामलीला और दुर्गा पूजा समारोहों में रात 12 बजे तक स्पीकर बजाने की अनुमति देने की घोषणा की जिससे पहले 10 बजे तक की बाध्यता थी। यह निर्णय उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा अनुमोदित किया गया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को शालीमार बाग में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हुए दो बड़ी बातें कहीं। पहले उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल दीवारों पर पोस्टर लगाकर उसे गंदा न करें। खासकर, उन्होंने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए स्वच्छता में सहयोग देने को कहा है। वहीं, दूसरी घाेषणा करते हुए सीएम ने कहा कि रामलीला और दुर्गा पूजा समारोह रात 10 बजे तक समाप्त नहीं किए जाएंगे। अब रात 12 बजे तक स्पीकर बजाया जा सकता है।

'स्वच्छता को रोजाना के लिए अपनाएं' इस बीच सीएम गुप्ता ने अभियान के दौरान पत्रकारों से कहा, 'स्वच्छता एक रोजमर्रा की प्रथा होनी चाहिए। जब मैं यहां आई तो मैंने हर जगह कचरा देखा। यहां कूड़ा-कचरा फैलाया जा रहा है, जिससे शहर प्रदूषित हो रहा है। हमने सेवा पखवाड़ा के तहत यह स्वच्छता अभियान शुरू किया है। स्वच्छता ऐसी चीज है जिसे हमें रोजाना अपनाना चाहिए।'

रात 12 बजे तक बजा सकेंगे लाउडस्पीकर इस बीच दिल्ली सरकार ने सोमवार को रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य संबंधित उत्सवों के दौरान रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के उपयोग की अनुमति दी है। यह छूट 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। इस आदेश को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरकार के औपचारिक अनुरोध के बाद मंजूरी दे दी है।

'हिंदू त्योहारों पर पहले होती थी कठिनाई' इस फैसले पर बोलते हुए, सीएम गुप्ता ने कहा, 'हिंदू त्योहारों को पहले कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था क्योंकि रामलीला और दुर्गा पूजा समारोह रात 10 बजे तक समाप्त नहीं हो सकते। जब गुजरात में डांडिया पूरी रात चल सकता है, तो दिल्लीवासियों की क्या गलती है? इसलिए हमने फैसला किया है कि स्पीकर रात 12 बजे तक चल सकते हैं।'