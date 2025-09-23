Language
    सेवा पखवाड़ा 2025: दिल्ली-बड़ौत के लिए एसी बस सेवा शुरू; रूट, किराया और टाइमिंग का रखा पूरा ख्याल

    By V K Shukla Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 01:32 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा-2025 के दौरान दिल्ली और बड़ौत के बीच नई एसी बस सेवा शुरू की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री डाॅ. पंकज कुमार सिंह ने महाराणा प्रताप आईएसबीटी से बसों को हरी झंडी दिखाई। इस नई अंतरराज्यीय एसी बस सेवा से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के यात्रियों विशेषकर छात्रों को यात्रा में आसानी होगी।

    सेवा पखवाड़ा में मंगलवार को दिल्ली-बड़ौत के लिए एसी बस सेवा की शुरू। फोटो : हरीश तिवारी

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा पखवाड़ा-2025 के दौरान मंगलवार को राजधानी में दिल्ली और बड़ौत के बीच नई एसी बस सेवा की शुरुआत की गई। बसों की कमी के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री डाॅ. पंकज कुमार सिंह ने तीन बसों को महाराणा प्रताप आईएसबीटी से हरी झंडी दिखाई। इन बसों पर केसरिया रंग का भी प्रयोग किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई अंतरराज्यीय एसी बस सेवा से दिल्ली और यूपी के बस यात्रियों और विशेषकर छात्रों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी।

    न्यूनतम किराया 32 रुपये, अधिकतम 125 रुपये निर्धारित

    प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली और बड़ौत के बीच नई एसी बस सेवा शुरू की जाएगी। यह बस दिल्ली के महाराणा प्रताप आईएसबीटी से बड़ौत तक चलेगी जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। न्यूनतम किराया 32 रुपये और अधिकतम 125 रुपये निर्धारित किया गया है। बसें सुबह और शाम दोनों समय उपलब्ध रहेंगी जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

    दिल्ली सरकार के अनुसार नई बस सेवा दिल्ली के महाराणा प्रताप आइएसबीटी से शुरू होकर खजूरी खास, भजनपुरा, लोनी बस स्टैंड, यूपी बार्डर, लोनी, मंडोला, खेकरा, काठा, बागपत, गौरीपुर, सरूरपुर और ट्योढ़ी से होते हुए बड़ौत तक पहुंचेगी।

    इन जगहों से होकर गुजरेगी बस

    ठीक इसी तरह बड़ौत से दिल्ली आने वाली एसी बसें ट्योढ़ी, सरूरपुर, गौरीपुर, बागपत, काठा, खेकरा, मंडोला, लोनी, लोनी बस स्टैंड/यूपी बार्डर, भजनपुरा और खजूरी खास से होते हुए महाराणा प्रताप आईएसबीटी तक आएंगी।

    ये बसें रोजाना सुबह 4 बजकर 50 मिनट, 5 बजकर 20 मिनट और 5 बजकर 50 मिनट पर शुरू होकर दिल्ली से बड़ौत तक जाएंगी। तो वहीं यूपी के बड़ौत बस डिपो से दिल्ली की तरफ सुबह 7:00 बजे, 7 बजकर 30 मिनट और 8:00 बजे बसें रवाना होंगी।

    शाम के समय पर एक नजर

    खासकर शाम के समय बस कनेक्टिविटी और ज्यादा मजबूत होगी। दिल्ली से बड़ौत की ओर शाम 5:00 बजे, 5:30 बजे और 6:00 बजे एसी बसें चलेंगी, जबकि बड़ौत से दिल्ली की तरफ 7:30 बजे, 8:00 बजे और 8:30 बजे बसें रवाना होंगी।

    लगभग 60 किलोमीटर लंबे इस अंतरराज्यीय बस रूट के लिए दिल्ली सरकार ने सभी वर्गों के यात्रियों को ध्यान में रखते हुए बेहद ही किफायती किराया निर्धारित किया है। इन एसी बसों का न्यूनतम किराया मात्र 32 रुपये रखा गया है, जबकि पूरे रूट का अधिकतम किराया केवल 125 रुपये निर्धारित किया गया है।

