ऑटिस्टिक बीमारी से पीड़ित बच्चे को बड़ी राहत, दिल्ली कोर्ट ने खारिज की जीडी गोयनका की अपील याचिका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में ऑटिस्टिक बीमारी से पीड़ित बच्चे को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जीडी गोयनका की अपील याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने पीड़ित बच्ची के निजी स्कूल में पढ़ने के अधिकार को बरकरार रखा है। स्कूल से निकालने के खिलाफ बच्ची की याचिका पर एकल पीठ ने स्कूल प्रशासन को उसे दाखिला देने का निर्देश दिया था। एकल पीठ के निर्णय को स्कूल प्रशासन ने चुनौती दी थी।