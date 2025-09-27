Language
    फरीदाबाद से आकर दिल्ली के होटल में ठहरी थी, फिर वेटर को फंदे पर लटकी मिली; सुसाइड नोट में कही ये बात

    By mohammed saqib Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:24 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली के एक होटल में फरीदाबाद की एक महिला पूजा का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने पति से विवाद का जिक्र किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महिला की शादी ढाई साल पहले हुई थी और पारिवारिक मनमुटाव के कारण उसने आत्महत्या की।

    होटल के कमरे में फंदे पर लटका मिला महिला का शव।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। तिलक नगर स्थित एक होटल के कमरे में एक महिला का शव फंदे से लटका मिला। होटल स्टाफ ने शव देखकर मामले की सूचना पुलिस को दी।

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। बाद में क्राइम टीम व एफएसएल को मौके पर बुला लिया गया। टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए।

    बाद में मृतका की पहचान फरीदाबाद में रहने वाली पूजा के रूप में हुई है। पुलिस को मृतका के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है।

    सुसाइड नोट में महिला ने पति से चल रहे पारिवारिक विवाद का जिक्र करते हुए किसी को मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया है।

    पुलिस ने शव कब्जे में लेकर डीडीयू अस्पताल की मोर्चरी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अलावा क्षेत्रीय एसडीएम मामले की छानबीन कर रहे हैं।

    पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त के मुताबिक, शुक्रवार शाम उनकी टीम को होटल दिल्ली-18 से एक महिला के फंदे पर लटके होने की सूचना मिली। खबर मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई।

    छानबीन हुई तो पता चला कि महिला ने शुक्रवार को ही होटल में कमरा बुक किया था। स्टाफ खाने के लिए पूछने गया तो आत्महत्या का पता चला।

    पुलिस ने शनिवार को डीडीयू अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर पूजा का शव उसके परिवार के हवाले कर दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है।

    होटल के अलावा आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। जांच के बाद आगे कार्रवाई की बात की जा रही है।

    ढाई साल पहले हुई थी शादी

    पूजा अपने पति नरेश कुमार के साथ फरीदाबाद में रहती थी। दोनों की करीब ढाई साल पहले शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच मनमुटाव हो गया।

    शुक्रवार को वह दिल्ली के तिलक नगर केशोपुर मंडी के पास पहुंची। यहां उसने होटल का कमरा किराए पर लिया और मौत को गले लगा लिया।

