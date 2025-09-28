नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी, 20 साल की सजा में कटौती से इंकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता की 20 साल की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि पिता का यह कृत्य कानून और पवित्र पारिवारिक विश्वास का उल्लंघन है जिसके लिए सुनाई गई सजा बिल्कुल उचित है। अदालत ने कहा कि सजा देना एक गंभीर न्यायिक कार्य है जिसमें व्यक्तिगत परिस्थितियों और समाज की न्याय की मांग के बीच संतुलन जरूरी है।

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। अपनी ही 17 वर्षीय नाबालिग बेटी से बार-बार दुष्कर्म करने वाले दोषी पिता के कृत्य को गंभीर अपराध करार देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखा। सजा की अवधि ज्यादा होने के तर्क को ठुकराते हुए न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने कहा कि एक पिता द्वारा अपनी ही बेटी के साथ किया गया ऐसा आचरण कानून के साथ पवित्र पारिवारिक विश्वास का उल्लंघन करता है। इसके लिए न्यूनतम से कहीं अधिक सजा उचित है और ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 20 साल के कठोर कारावास की सजा को न तो अवैध कहा जा सकता है और न ही अत्यधिक।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें