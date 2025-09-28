Bomb Threat: दिल्ली के स्कूलों और एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा-खून का तालाब बना देंगे
दिल्ली में रविवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे स्कूलों और अन्य संस्थानों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले। ईमेल में टेरराइजर्स 111 नामक आतंकी समूह का उल्लेख था जिसमें 24 घंटे में कार्रवाई न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाल के महीनों में दिल्ली के शैक्षणिक संस्थानों में बम धमकियों की घटनाएं बढ़ी हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अवकाश के दिन रविवार को एक बार फिर दिल्ली को दहलाने की झूठी धमकी दी गई। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे, कई स्कूलों और अन्य संस्थानों को बम धमकी वाले ईमेल प्राप्त हुए हैं।
इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने कहा, "दिल्ली हवाई अड्डे, स्कूलों और कई अन्य संस्थानों को बम धमकी वाला ईमेल भेजा गया है। जांच की जा रही है।" ईमेल में दावा किया गया कि स्कूल और हवाई अड्डे के प्रशासन के आस-पास बम रखे गए हैं और 24 घंटे के भीतर कार्रवाई न करने पर 'खून का तालाब' बन जाएगा।
ईमेल भेजने वाले ने खुद को 'टेरराइजर्स 111' नामक आतंकी समूह का नेता बताया है। पुलिस ने कहा कि ईमेल में दावा किया गया है कि स्कूलों और हवाई अड्डों के प्रशासन के आस-पास बम रखे गए हैं और 24 घंटे में प्रतिक्रिया न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मामले की गहन जांच की जा रही है।हाल के महीनों में शहर के शैक्षणिक संस्थानों में बार-बार बम धमकियों की खबरें सामने आई हैं।
कुछ दिन पहले दिल्ली के कई स्कूलों, जिनमें डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय आदि को फोन कॉल के जरिए बम धमकियां मिली थीं। एहतियात के तौर पर छात्रों और कर्मचारियों को स्कूल से बाहर करके गहन पड़ताल की गई थी।
इसी तरह 9 सितंबर को यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज को भी ऐसा ही एक ईमेल मिला, जो फर्जी पाया गया। उसी दिन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और दिल्ली मुख्यमंत्री सचिवालय को भी बम धमकियां मिलीं। डीसीपी निधिन वल्सन के अनुसार, एमएएमसी के डीन को भेजे गए ईमेल में विशिष्ट विवरण नहीं थे, लेकिन जांच के लिए बम निरोधक दस्ता भेजा गया।
(एजेंसी से इनपुट के साथ)
