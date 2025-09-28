Bomb Threat: दिल्ली के स्कूलों और एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा-खून का तालाब बना देंगे

दिल्ली में रविवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे स्कूलों और अन्य संस्थानों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले। ईमेल में टेरराइजर्स 111 नामक आतंकी समूह का उल्लेख था जिसमें 24 घंटे में कार्रवाई न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाल के महीनों में दिल्ली के शैक्षणिक संस्थानों में बम धमकियों की घटनाएं बढ़ी हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अवकाश के दिन रविवार को एक बार फिर दिल्ली को दहलाने की झूठी धमकी दी गई। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे, कई स्कूलों और अन्य संस्थानों को बम धमकी वाले ईमेल प्राप्त हुए हैं।

इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने कहा, "दिल्ली हवाई अड्डे, स्कूलों और कई अन्य संस्थानों को बम धमकी वाला ईमेल भेजा गया है। जांच की जा रही है।" ईमेल में दावा किया गया कि स्कूल और हवाई अड्डे के प्रशासन के आस-पास बम रखे गए हैं और 24 घंटे के भीतर कार्रवाई न करने पर 'खून का तालाब' बन जाएगा।

ईमेल भेजने वाले ने खुद को 'टेरराइजर्स 111' नामक आतंकी समूह का नेता बताया है। पुलिस ने कहा कि ईमेल में दावा किया गया है कि स्कूलों और हवाई अड्डों के प्रशासन के आस-पास बम रखे गए हैं और 24 घंटे में प्रतिक्रिया न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मामले की गहन जांच की जा रही है।हाल के महीनों में शहर के शैक्षणिक संस्थानों में बार-बार बम धमकियों की खबरें सामने आई हैं।