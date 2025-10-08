समीर वानखेड़े की याचिका पर दिल्ली HC में सुनवाई, शाह रुख खान के प्रोडक्शन हाउस को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी किया है। वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। यह मामला नेटफ्लिक्स सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड से जुड़ा है जिसमें वानखेड़े ने अपनी छवि खराब होने का दावा किया है।

जागरण संवाददाता, डिजिटल डेस्क। आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की ओर से दायर मानहानि की याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने वेब सीरीज में कथित मानहानि के मामले में शाह रुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी किया है।

बता दें कि समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया गया कि शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज "बैड्स ऑफ बॉलीवुड" में कथित रूप से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया है। 7 दिनों के भीतर देना होगा जवाब दिल्ली हाई कोर्ट ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स को सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने याचिकाकर्ता से सभी प्रतिवादियों को याचिका की एक प्रति उपलब्ध कराने को भी कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।

दो करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा उन्होंने आरोप लगाया कि सीरीज का मकसद उन्हें बदनाम करना है, जबकि आर्यन खान का मामला अभी भी अदालत में लंबित है। उल्लेखनीय है कि समीर वानखेड़े ने सीरीज के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे में आर्यन खान के साथ व शाह रुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के साथ नेटफ्लिक्स और अन्य से दो करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है।