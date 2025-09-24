दिल्ली HC ने NHAI की अधिसूचना को किया रद, क्लैट-पीजी के अंकों को सरकारी भर्ती में नहीं माना जा सकता

दिल्ली हाई कोर्ट ने एनएचएआई की अधिसूचना रद करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी के लिए क्लैट-पीजी के अंक मान्य नहीं होंगे। कोर्ट ने माना कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और सरकारी नौकरी के मानदंडों को बराबर नहीं माना जा सकता। यह फैसला एनएचएआई की उस अधिसूचना के खिलाफ आया है जिसमें वकीलों की भर्ती के लिए क्लैट-पीजी के अंकों को आधार बनाया गया था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की 11 अगस्त की अधिसूचना को रद करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि काॅमन लाॅ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) पीजी के अंकों को सरकारी नौकरी देने के लिए नहीं अपनाया जा सकता।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि उच्चतर पाठ्यक्रमों (स्नातकोत्तर) के लिए पात्रता निर्धारित करने वाले मानदंड और सरकारी नौकरी के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने वाले मानदंडों को एक-दूसरे के बराबर नहीं माना जा सकता।

क्लैट-पीजी के अंकों को आधार बनाया पीठ ने कहा कि भले ही क्लैट-पीजी के पाठ्यक्रम में विभिन्न मूलभूत प्रक्रियात्मक कानून शामिल हों, फिर भी अदालत की राय में क्लैट-पीजी परीक्षा के अंकों को नौकरी देने के उद्देश्य से अपनाने का औचित्य नहीं बनता।