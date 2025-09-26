'क्या अब UCC की ओर बढ़ने का समय नहीं आ गया है?', बाल विवाह को लेकर दो कानूनों पर HC की चिंता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस्लामी और भारतीय कानूनों के बीच बाल विवाह की वैधता और आपराधिकता को लेकर चल रहे टकराव पर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि यह 'बार-बार सामने आने वाला विवाद' है।

न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने कहा कि इस्लामी कानून के तहत यदि कोई नाबालिग लड़की यौवनावस्था (प्यूबर्टी) में पहुंच जाती है तो उसका विवाह मान्य माना जा सकता है, लेकिन भारतीय कानून में ऐसा नहीं है।

भारतीय कानून के अनुसार ऐसा विवाह करने वाला पति भारतीय दंड संहिता (BNS) और पॉक्सो कानून (POCSO Act) या दोनों के तहत अपराधी माना जाएगा।

'एक ही कानूनी ढांचा बने ताकि...'

अदालत ने कहा कि यह एक गंभीर दुविधा है कि क्या समाज को लंबे समय से चले आ रहे निजी (पर्सनल) कानूनों का पालन करने पर अपराधी ठहराया जाए?

क्या अब यह समय नहीं आ गया है कि हम यूनिफॉफ सिविल कोड (UCC) की ओर बढ़ें, ताकि एक ही कानूनी ढांचा बने, जिसमें व्यक्तिगत या प्रथागत कानून राष्ट्रीय कानून को न लांघें?”

कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि यह टकराव 'कानूनी स्पष्टता' की मांग करता है और यह विधायिका (Legislature) पर निर्भर है कि वह तय करे।

'पूरे समुदाय को अपराधी घोषित करना जारी रखना है या फिर कानूनी निश्चितता (Legal Certainty) के माध्यम से शांति और सौहार्द को बढ़ावा देना है।'

धार्मिक स्वतंत्रता इतनी नहीं हो सकती कि व्यक्ति आपराधिक दायित्व में आ जाए

कोर्ट ने यह भी कहा कि निस्संदेह, UCC के विरोधी यह चेतावनी देते हैं कि एकरूपता धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है, जो संविधान में हर नागरिक को मौलिक अधिकार के रूप में दी गई है।