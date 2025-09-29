दिल्ली में ड्रग्स तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 37 किलो गांजा के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने 37.79 किलोग्राम गांजा जब्त किया है जिसकी बाजार में कीमत 13.22 लाख रुपये है। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल और एक कार भी बरामद की है। आरोपी पार्सल/डिलीवरी एप के जरिये ड्रग्स की डिलीवरी करते थे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण जिला पुलिस ने सोमवार को ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस टीम ने इनके कब्जे से 37.79 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, बाजार में जिसकी कीमत 13.22 लाख रुपये है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उल्लेखनीय है कि इससे पहले, दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 27 सितंबर को श्रीनिवासपुरी से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही 39 पेटी शराब और आठ पेटी बीयर बरामद की है। साथ ही तस्करी में की जा रही कार भी जब्त कर ली।

आरोपित की पहचान खिचड़ीपुर कल्याणपुरी निवासी करण के रूप में हुई है। पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि एंटी आटो थेफ्ट स्कवाड को सूचना मिली थी कि श्रीनिवासपुरी में तस्करी कर शराब उतारी जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने साईं पार्क के पास छापा मारा, जहां कार से दो युवक शराब उतार रहे थे।