Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में ड्रग्स तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 37 किलो गांजा के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:36 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने 37.79 किलोग्राम गांजा जब्त किया है जिसकी बाजार में कीमत 13.22 लाख रुपये है। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल और एक कार भी बरामद की है। आरोपी पार्सल/डिलीवरी एप के जरिये ड्रग्स की डिलीवरी करते थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    दक्षिण जिला पुलिस की गिरफ्त में आरोपित। फोटो सौजन्य- पुलिस

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण जिला पुलिस ने सोमवार को ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस टीम ने इनके कब्जे से 37.79 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, बाजार में जिसकी कीमत 13.22 लाख रुपये है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अलावा आरोपितों के पास से अपराध में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल और 1 कार बरामद की है। जानकारी के मुताबिक, ये पार्सल/डिलीवरी एप के जरिये ड्रग की डिलीवरी करते थे।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा नेपाली ड्रग्स तस्कर, 10 लाख रुपये की चरस हुई बरामद

    यह भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की हेरोइन के साथ दो अंतरराज्यीय ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार

    उल्लेखनीय है कि इससे पहले, दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 27 सितंबर को श्रीनिवासपुरी से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही 39 पेटी शराब और आठ पेटी बीयर बरामद की है। साथ ही तस्करी में की जा रही कार भी जब्त कर ली।

    आरोपित की पहचान खिचड़ीपुर कल्याणपुरी निवासी करण के रूप में हुई है। पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि एंटी आटो थेफ्ट स्कवाड को सूचना मिली थी कि श्रीनिवासपुरी में तस्करी कर शराब उतारी जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने साईं पार्क के पास छापा मारा, जहां कार से दो युवक शराब उतार रहे थे।

    पुलिस को देखकर एक युवक भागने में कामयाब हो गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने पकड़ लिया। उसकी पहचान करण के रूप में हुई, जबकि उसके साथी की पहचान वीरेंद्र के रूप में हुई। पुलिस ने कार से शराब की 39 और बीयर की आठ पेटियां जब्त की। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और वीरेंद्र की तलाश कर रही है।