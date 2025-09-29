भाजपा को दिल्ली में मिला 17वां कार्यालय, PM मोदी ने किया उद्घाटन
दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बने नए दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय का उद्घाटन समारोह हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली भाजपा के कई नेता और दिल्ली के सभी भाजपा सांसद इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है जो पार्टी की दिल्ली में उपस्थिति और गतिविधियों को मजबूत करेगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित दिल्ली प्रदेश भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय के उद्घाटन समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार के अन्य मंत्री, दिल्ली के सभी भाजपा सांसद मंच पर पहुंचे।
इस दौरान वहां उपस्थित दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जनसंघ के समय से ही नेता और कार्यकर्ता दिल्ली की जनता की आवाज़ रहे हैं। भाजपा अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से आज इस मुकाम पर पहुँची है। कार्यकर्ता वर्षों से अपने स्थायी पते का इंतज़ार कर रहे थे, जो आज पूरा हुआ।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जब भी पार्टी ने मार्गदर्शन मांगा, प्रधानमंत्री ने हमेशा समय निकाला। देश के प्रधानमंत्री के रूप में, जब भी पार्टी ने उनसे अनुरोध किया, उन्होंने इसे पार्टी का आदेश माना और उसका पालन किया। उनके समय का हर पल देश और पार्टी के लिए समर्पित रहा। उन्होंने 140 करोड़ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। वे एक कुशल संगठनात्मक शिल्पी हैं।
नड्डा ने कहा, "जब मैं हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष था, तब नरेंद्र मोदी महासचिव बनकर आए थे। पार्टी का कोई कार्यालय नहीं था। उनकी प्रेरणा से हिमाचल में भाजपा कार्यालय स्थापित हुआ। उनके मार्गदर्शन में हिमाचल में भाजपा की सरकार बनी।"
प्रधानमंत्री की प्रेरणा से ही 618 राज्य और जिला कार्यालय स्थापित हुए। उनकी प्रेरणा से हम एक बदलती भाजपा को देख रहे हैं।
दिल्ली भाजपा कार्यालय आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कार्यालय और कार्यालय में अंतर होता है। कार्यालय 10 से 5 बजे तक चलता है। कार्यालय संस्कृति और संचार का केंद्र होता है; यह कभी बंद नहीं होता।
बता दें कि 1980 में राष्ट्रीय राजधानी में दो कमरों वाले कार्यालय से शुरुआत करने वाली भाजपा अब दिल्ली में अपना 17वां कार्यालय खोल रही है। अजमेरी गेट स्थित यह दो कमरों वाला कार्यालय शुरुआत में राष्ट्रीय कार्यालय था और बाद में भाजपा के विस्तार के साथ यह राज्य कार्यालय बन गया।
अब, दिल्ली में भाजपा के 14 जिला कार्यालयों, राष्ट्रीय कार्यालय के दो संभागों और स्थायी राज्य कार्यालय के उद्घाटन के साथ, 17वां कार्यालय जुड़ जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
भाजपा का राज्य कार्यालय वर्तमान में 14 पंडित पंत मार्ग पर स्थित है, जो सांसद रहते हुए मदन लाल खुराना को आवास के रूप में आवंटित किया गया था, लेकिन उन्होंने 1990 में इसे पार्टी कार्यालय में बदल दिया।
बाद में यह बंगला लाल बिहारी तिवारी को हस्तांतरित कर दिया गया। बाद में, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो इसे राज्य भाजपा कार्यालय के रूप में आवंटित किया गया।
अजमेरी गेट, रकाबगंज और पंत मार्ग स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालयों में काम कर चुके सुंदर सिंह बताते हैं कि अजमेरी गेट स्थित एक मंजिला कार्यालय में भूतल पर प्रदेश कार्यालय और प्रथम तल पर राष्ट्रीय कार्यालय था।
दोनों मंजिलों में दो कमरे थे। एक कमरा प्रदेश कार्यालय के कर्मचारियों के लिए था, जबकि दूसरा प्रदेश अध्यक्ष के लिए।
