भाजपा को दिल्ली में मिला 17वां कार्यालय, PM मोदी ने किया उद्घाटन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित दिल्ली प्रदेश भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय के उद्घाटन समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार के अन्य मंत्री, दिल्ली के सभी भाजपा सांसद मंच पर पहुंचे।

इस दौरान वहां उपस्थित दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जनसंघ के समय से ही नेता और कार्यकर्ता दिल्ली की जनता की आवाज़ रहे हैं। भाजपा अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से आज इस मुकाम पर पहुँची है। कार्यकर्ता वर्षों से अपने स्थायी पते का इंतज़ार कर रहे थे, जो आज पूरा हुआ।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जब भी पार्टी ने मार्गदर्शन मांगा, प्रधानमंत्री ने हमेशा समय निकाला। देश के प्रधानमंत्री के रूप में, जब भी पार्टी ने उनसे अनुरोध किया, उन्होंने इसे पार्टी का आदेश माना और उसका पालन किया। उनके समय का हर पल देश और पार्टी के लिए समर्पित रहा। उन्होंने 140 करोड़ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। वे एक कुशल संगठनात्मक शिल्पी हैं।

नड्डा ने कहा, "जब मैं हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष था, तब नरेंद्र मोदी महासचिव बनकर आए थे। पार्टी का कोई कार्यालय नहीं था। उनकी प्रेरणा से हिमाचल में भाजपा कार्यालय स्थापित हुआ। उनके मार्गदर्शन में हिमाचल में भाजपा की सरकार बनी।"

प्रधानमंत्री की प्रेरणा से ही 618 राज्य और जिला कार्यालय स्थापित हुए। उनकी प्रेरणा से हम एक बदलती भाजपा को देख रहे हैं। दिल्ली भाजपा कार्यालय आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कार्यालय और कार्यालय में अंतर होता है। कार्यालय 10 से 5 बजे तक चलता है। कार्यालय संस्कृति और संचार का केंद्र होता है; यह कभी बंद नहीं होता।

बता दें कि 1980 में राष्ट्रीय राजधानी में दो कमरों वाले कार्यालय से शुरुआत करने वाली भाजपा अब दिल्ली में अपना 17वां कार्यालय खोल रही है। अजमेरी गेट स्थित यह दो कमरों वाला कार्यालय शुरुआत में राष्ट्रीय कार्यालय था और बाद में भाजपा के विस्तार के साथ यह राज्य कार्यालय बन गया।