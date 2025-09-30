PM Modi ने दिया सरकार और संगठन को मिलकर चलने का संदेश, दिल्ली बीजेपी दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर किया आह्वान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया और कार्यकर्ताओं से जनसेवा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शहर के विकास के लिए लगातार काम कर रही है जिसमें झुग्गीवासियों के लिए घर बेहतर अस्पताल और स्कूल इलेक्ट्रिक बसें और यमुना नदी की सफाई शामिल हैं। कार्यालय में कार्यकर्ताओं को नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने पर ध्यान देना चाहिए।
संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली। भाजपा की वर्ष 1998 के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई है। विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्लीवासियों से विकसित दिल्ली के लिए भाजपा की सरकार लाने की अपील की थी।
उन्होंने विकसित दिल्ली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार और संगठन को मिलकर चलने को कहा। दिल्ली भाजपा के कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि इसकी पहचान यहां की सुविधाओं से नहीं बल्कि जनसुनवाई और जनसेवा से होनी चाहिए।
भाजपा कार्यालयों की तुलना मंदिर से करते हुए उन्होंने यहां के नेताओं व कार्यकर्ताओं से आम नागरिकों की सेवा और उनकी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। कहा, कई वर्षों के अंतराल के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है।
दिल्ली के लोगों ने अपने सपनों को पूरा करने, अच्छे भविष्य़ की उम्मीद से भाजपा को समर्थन दिया है, इसलिए नए कार्यालय में बैठने वाले प्रत्येक पदाधिकारी का दायित्व बड़ा है। यह हमेशा याद रखना होगा कि इस कार्यालय में हमारा कार्यकर्ता किसी ना किसी जरुरतमंद की उम्मीद लेकर आएगा।
उसकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। इस कार्यालय में बैठकर लिए जाने वाले निर्णय में जितनी संवेदना और सेवा भाव होगा उतना ही दिल्लीवासियों को हित होगा।
उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार दिल्ली के नवनिर्माण में लगी हुई है। झुग्गियों में रहने वालों के लिए घर बनाने, सरकारी अस्पतालों और स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार करने, इलेक्ट्रीक बसें लाने, मेट्रो व फ्लाईओवर के काम को गति देने और यमुना जी को साफ करने के लिए सरकार दिन रात परिश्रम कर रही है। दिल्ली की भाजपा सरकार और संगठन कार्यालय जब कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो हम विकसित भारत और दिल्ली का सपना जल्द ही पूरा कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी 11 वर्षों में दिल्ली भाजपा के किसी कार्यक्रम में पहली बार शामिल हुए हैं। इससे पहले वह चुनावी रैली या दिल्ली में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में भाग लिए हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में दिल्ली के भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं का जनता से जुड़ाव, दिल्लीवासियों के लिए संघर्ष, देशभर से आने वाले कार्यकर्ताओं को सहयोग देने का उल्लेख किया।
उन्होंने नए भाजपा कार्यालय का अवलोकन भी किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से पूरे देश में भाजपा के 618 कार्यालय बन चुके हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, भाजपा सांसद सहित अन्य नेता उपस्थित थे।
दिल्ली भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय की विशेषता
-डीडीयू मार्ग पर जून, 2023 में कार्यालय के लिए नए भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था।
-इसके भवन में दक्षिण भारतीय वास्तुकला की झलक मिलती है।
-825 वर्ग मीटर के भूखंड पर पांच मंजिल का भवन।
-भवन के बेसमेंट में वाहन पार्किंग की सुविधा।
-भूतल पर एक कान्फ्रेंस रूम, स्वागत कक्ष और कैंटीन।
-पहली मंजिल पर 300 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक सभागार।
-दूसरी मंजिल पर पार्टी के विभिन्न मोर्चों, प्रकोष्ठ और कर्मचारियों के लिए कक्ष।
-तीसरी मंजिल पर प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिव के कार्यालय होंगे।
चौथी मंजिल पर दूसरे राज्यों से आने वाले नेताओं के लिए कक्ष।
-पांचवीं मंजिल पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व प्रदेश संगठन महामंत्री का कार्यालय।
-पूरे कार्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे।
