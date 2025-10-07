बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर 70 से 80 % उड़ानों में देरी, 14 फ्लाइट्स डायवर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मंगलवार को हुई वर्षा का असर आईजीआई एयरपोर्ट की उड़ान सेवाओं पर पड़ा। आगमन से जुड़ी करीब 70 प्रतिशत उड़ानें विलंबित रहीं।

इसी के साथ प्रस्थान की करीब 80 प्रतिशत उड़ानें विलंबित रहीं। आगमन में विलंबित उड़ानों में औसतन करीब आधा घंटा विलंब दर्ज किया गया। वहीं प्रस्थान में करीब 40 मिनट का औसत विलंब दर्ज किया गया।

वर्षा के कारण दिल्ली के लिए आ रहीं कई उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। इसमें काठमांडू, पटना, रांची, मुंबईं, गुवाहाटी, हैदराबाद, श्रीनगर, जोधपुर, गोवा, सिलिगुड़ी, दुबई, गोवा व बंगलुरु की उड़ानें शामिल रहीं।

दिन में पौने चार से शाम पांच बजे के बीच कुल 14 उड़ानें डाइवर्ट हुई। इन्हें लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया। बाद में मौसम सुधरने के बाद ये उड़ानें नई दिल्ली पहुंचीं।

