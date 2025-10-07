Language
    बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर 70 से 80 % उड़ानों में देरी, 14 फ्लाइट्स डायवर्ट

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 08:19 PM (IST)

    दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर मंगलवार को हुई बारिश का असर उड़ानों पर देखने को मिला। लगभग 70% आगमन और 80% प्रस्थान उड़ानें देरी से हुईं। औसतन आगमन में आधा घंटा और प्रस्थान में 40 मिनट की देरी हुई। काठमांडू पटना और मुंबई समेत 14 उड़ानों को लखनऊ चंडीगढ़ और जयपुर की ओर मोड़ा गया। बाद में मौसम ठीक होने पर उड़ानें दिल्ली पहुंचीं।

    बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर 70 से 80 % उड़ानों में देरी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मंगलवार को हुई वर्षा का असर आईजीआई एयरपोर्ट की उड़ान सेवाओं पर पड़ा। आगमन से जुड़ी करीब 70 प्रतिशत उड़ानें विलंबित रहीं।

    इसी के साथ प्रस्थान की करीब 80 प्रतिशत उड़ानें विलंबित रहीं। आगमन में विलंबित उड़ानों में औसतन करीब आधा घंटा विलंब दर्ज किया गया। वहीं प्रस्थान में करीब 40 मिनट का औसत विलंब दर्ज किया गया।

    वर्षा के कारण दिल्ली के लिए आ रहीं कई उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। इसमें काठमांडू, पटना, रांची, मुंबईं, गुवाहाटी, हैदराबाद, श्रीनगर, जोधपुर, गोवा, सिलिगुड़ी, दुबई, गोवा व बंगलुरु की उड़ानें शामिल रहीं।

    दिन में पौने चार से शाम पांच बजे के बीच कुल 14 उड़ानें डाइवर्ट हुई। इन्हें लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया। बाद में मौसम सुधरने के बाद ये उड़ानें नई दिल्ली पहुंचीं।

