    दिल्ली-NCR में तेज हवाओं और बारिश ने कराया गुलाबी ठंड का एहसास, IMD ने जारी किया अलर्ट

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:51 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है जिससे तापमान में गिरावट आई है और हल्की ठंडक का एहसास हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने कई शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी दी है।

    दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। जागरण

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi-NCR Weather Update दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। इससे पहले सोमवार को भी एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई थी। ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने हल्की ठंडक ला दी है।

    पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और लोगों को अभी से ठंड का एहसास होने लगा है।

    बता दें कि भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को कई शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी चेतावनी दी गई है।

    गुरुग्राम में छाए घने बादल, तेज वर्षा शुरू। मौसम विभाग ने एक दिन पहले जारी की थी चेतावनी। दिन में हुआ अंधेरा।

    बताया गया है कि दिल्ली के सभी जिले ऑरेंज अलर्ट पर हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग़ाज़ियाबाद भी ऑरेंज अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

    इस बीच, आज सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। इस जलभराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आज अपने दफ्तर पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

    यमुना बैंक के पास होती वर्षा। जागरण

    गौरतलब है कि सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 7.7 डिग्री कम 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यह न सिर्फ इस मौसम का सबसे कम अधिकतम तापमान है, बल्कि 2022 के बाद से पिछले तीन सालों में अक्टूबर का सबसे कम अधिकतम तापमान भी है। इससे पहले 8 अक्टूबर 2022 को यह 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

    न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री कम 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता का स्तर 100 से 78 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि शाम 5:30 बजे तक 3.4 मिमी बारिश दर्ज की गई।