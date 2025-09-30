सफदरजंग भूमि आवंटन घोटाला: फर्जी दस्तावेजों पर दे दी करोड़ों की जमीन, LG के आदेश पर DDA अधिकारी बर्खास्त

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भ्रष्टाचार के आरोप में सफदरजंग एन्क्लेव भूमि आवंटन मामले में शामिल एक डीडीए अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई जिसमें जाली दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों की जमीन आवंटित की गई थी बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत का संकेत देती है। एलजी ने डीडीए से एक अन्य कर्मचारी की सजा पर पुनर्विचार करने को भी कहा है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। एलजी वीके सक्सेना ने सफदरजंग एन्क्लेव में 2020 के भूमि आवंटन मामले में भ्रष्टाचार के आरोपित एक डीडीए अधिकारी (सहायक सचिव) को बर्खास्त कर दिया है। इस साल की शुरुआत में इसी मामले में बर्खास्त किए गए एक सहायक निदेशक के बाद यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। यह कार्रवाई अधिकारियों की बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत और गलत इरादे का संकेत देती है, जिसके बाद एलजी ने दंडित किए गए अन्य कर्मचारियों की सजा की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं।

सजा पर पुनर्विचार करने को भी कहा राजनिवास के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यह उसी मामले में तीसरी बर्खास्तगी है जिसमें दिल्ली सरकार के भूमि एवं भवन विभाग ने लगभग 40 साल पहले डीडीए से जांच की सिफारिश की थी। अधिकारियों ने आगे कहा, 'भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करने का एक और उदाहरण पेश करते हुए और डीडीए के दोषी कर्मचारियों को एक और कड़ा संकेत देते हुए एलजी ने बर्खास्तगी का दंड लगाया है। उन्होंने डीडीए से इस मामले में एक अन्य कर्मचारी को दी गई सजा पर पुनर्विचार करने को भी कहा है।'