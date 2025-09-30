Language
    दिल्ली में 75 सीएम श्री स्कूल विशिष्ट संस्थानों के तौर पर होंगे विकसित, एलजी वीके सक्सेना ने किया अधिसूचित

    By Ritika Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:50 AM (IST)

    उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के 75 सीएम श्री स्कूलों को विशिष्ट श्रेणी संस्थान के रूप में अधिसूचित किया। ये स्कूल शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत विकसित होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप दक्षता-आधारित शिक्षा देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंटीग्रेशन पर जोर दिया जाएगा जिससे छात्रों पर परीक्षा का तनाव कम हो। कुछ स्कूल नर्सरी से और कुछ छठी कक्षा से शुरू होंगे जिनमें प्रवेश एप्टीट्यूड टेस्ट से होगा।

    75 सीएम श्री स्कूल विशिष्ट संस्थानों के तौर पर होंगे विकसित।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 75 सीएम श्री स्कूलों को स्पेसिफाइड कैटेगरी (विशिष्ट श्रेणी) संस्थान के रूप में अधिसूचित किया है। शिक्षा निदेशालय के अधिकारी के मुताबिक ये स्कूल शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत विशेष संस्थानों के रूप में विकसित किए जाएंगे।

    इन स्कूलों का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफएसई)-2023 के अनुरूप दक्षता-आधारित, कौशल-केंद्रित शिक्षा देना होगा, जिससे छात्रों को वैश्विक मानकों के लिए तैयार किया जा सके।

    निदेशालय के मुताबिक ये स्कूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) आधारित पर्सनलाइज्ड हब, डिजिटल इंटीग्रेशन, अनुभवात्मक शिक्षण पद्धति और लचीली मूल्यांकन प्रणाली पर जोर देंगे, ताकि परीक्षा का तनाव कम हो। इनमें से कुछ स्कूल नर्सरी स्तर से और कुछ छठवीं के स्तर से शुरू होंगे।

    छठवीं में प्रवेश के लिए छात्रों का चयन एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिससे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान की जा सके। इस प्रस्ताव को मई में दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी मिली थी और कानून, योजना व वित्त विभागों से विचार-विमर्श के बाद इसे उपराज्यपाल के पास भेजा गया था।