    'आई लव यू-बेबी' और ना जाने क्या-क्या? चैतन्यानंद की करतूत के खुले गंदे राज; वॉट्सएप चैट बनेगी गले की फांस

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:08 PM (IST)

    दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में श्री शारदा इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती (Chaitanyananda Saraswati) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि चैतन्यानंद छात्राओं को बेबी और आई लव यू जैसे मैसेज भेजता था। छात्राओं का आरोप है कि वह उन्हें फेल करने की धमकी देकर कमरे में बुलाता था और विदेश यात्रा का लालच देता था।

    छात्राओं ने चैतन्यानंद सरस्वती पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Swami Chaitanyanand Saraswati Case दक्षिणी दिल्ली में वसंत कुंज इलाके में स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च की छात्राओं के आरोपों से घिरे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर नए-नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं, एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस की जांच में पाया गया कि चैतन्यानंद (Chaitanyananda Saraswati) द्वारा कथित तौर पर छात्राओं के मोबाइल पर 'बेबी' और 'आई लव यू' जैसे मैसेज भेजे गए। आइए बताते हैं कि पुलिस की जांच में और क्या-क्या सामने आया है?

    वहीं, मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस ने पहले इसे दबाए रखा लेकिन, मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पुलिस की जांच में चैतन्यानंद के मोबाइल द्वारा छात्राओं को भेजे गए कई अश्लील मैसेज पता चले हैं, जिसकी वजह से पुलिस का शक बढ़ता जा रहा है।

    कमरे में बुलाता था चैतन्यानंद, नहीं मानने पर करियर खराब करने की देता था धमकी 

    श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च की छात्राओं ने चैतन्यानंद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि चैतन्यानंद उन्हें फेल करने का डर दिखाकर देर रात अपने कमरे में बुलाता था। विदेश यात्रा और परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने का लालच देकर उन्हें जाल में फंसाने की कोशिश करता था। यह भी पढ़ें- 'जाओ उन्हें खुश करो...', फैकल्टी छात्राओं पर बनाती थी दबाव; पीड़ितों ने खोली चैतन्यानंद की करतूतें

    छात्राओं ने आरोप लगाया कि वह उन्हें वॉट्सएप पर आपत्तिजनक मैसेज भेजता था। उसकी बात नहीं मानने पर करियर खराब करने की धमकी देता था। पुलिस के अनुसार, इस मामले में तीन महिला वार्डन के नाम भी सामने आए हैं। पीड़ित छात्राओं ने उन पर उनकी शिकायतों को दबाने, चैतन्यानंद द्वारा भेजे वाट्सएप मैसेज को डिलीट करवाने के आरोप लगाए हैं। 

    एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस की जांच में पता चला कि उन्होंने कथित तौर पर युवा छात्राओं को 'बेबी', 'आई लव यू' और 'आई एडोर यू' जैसे मैसेजों से संबोधित किया था और उनके रूप-रंग के बारे में टिप्पणियां की थीं, जिनमें बालों और कपड़ों की तारीफ भी शामिल थी।

    वहीं, पुलिस को यह भी पता चला है कि 50 से ज्यादा छात्राओं के फोन से चैट डिलीट की गई हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है। कुछ छात्राओं का आरोप है कि वार्डन उन्हें चैतन्यानंद से मिलवाने भी ले जाती थीं। पुलिस के अनुसार, चैतन्यानंद आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को ही फंसाने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे पता था कि वह ईडब्ल्यूएस कोटे से यहां पढ़ रही हैं और करियर खराब होने के डर से वह किसी को कुछ नहीं बताएंगी। 

    चैतन्यानंद की तलाश में कई राज्यों में छापामारी 

    चैतन्यानंद की तलाश में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में पुलिस की टीमें छापामारी कर रही हैं। पुलिस के अनुसार, वह मोबाइल बहुत कम इस्तेमाल करता है। इस कारण भी उसे ढूंढने में पुलिस को दिक्कत आ रही है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।