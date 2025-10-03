‘लंदन अंडरग्राउंड से है कहीं बेहतर, उबर लेने से भी आसान...’, ब्रिटिश टूरिस्ट को भा गई दिल्ली मेट्रो

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार इसकी तारीफ किसी भारतीय ने नहीं, बल्कि ब्रिटेन से आए एक पर्यटक ने की है।

ब्रिटिश व्लॉगर इस्लाम लुईस ने दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सफर करने के बाद कहा कि दिल्ली मेट्रो लंदन की अंडरग्राउंड से कहीं ज्यादा आसान, साफ-सुथरी और टूरिस्ट फ्रेंडली है।

इंस्टाग्राम में अपने वीडियो में उन्होंने एयरपोर्ट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक का सफर साझा किया। टिकट खरीदते हुए और ट्रेन में सफर किया।

इस दौरान लुईस ने कहा कि पहली बार इंडिया आने का अनुभव मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। नई दिल्ली की मेट्रो बेहद साफ, व्यवस्थित और टूरिस्ट-फ्रेंडली है।

स्टाफ ईमानदार लगा और सिस्टम को समझना बेहद आसान है। यह अनुभव उबर लेने से भी बेहतर है।उन्होंने लंदन मेट्रो की तुलना करते हुए कहा कि लंदन अंडरग्राउंड मुझे हमेशा कंफ्यूजिग लगता है, जबकि यहां (दिल्ली मेट्रो) पर सिर्फ साइन देखकर ही समझ में आ जाता है कि जाना कहां है। यह सिस्टम वाकई बहुत बेहतर है।