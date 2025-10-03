Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ‘लंदन अंडरग्राउंड से है कहीं बेहतर, उबर लेने से भी आसान...’, ब्रिटिश टूरिस्ट को भा गई दिल्ली मेट्रो

    By Digital Desk Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:09 PM (IST)

    ब्रिटेन के एक पर्यटक इस्लाम लुईस ने दिल्ली मेट्रो की प्रशंसा करते हुए इसे लंदन अंडरग्राउंड से बेहतर बताया है। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा करते हुए कहा कि दिल्ली मेट्रो साफ सुगम और पर्यटकों के लिए अनुकूल है। लुईस ने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए यहाँ के स्टाफ को ईमानदार और सिस्टम को समझने में आसान बताया।

    prefferd source google
    Hero Image
    ब्रिटिश पर्यटक ने की दिल्ली मेट्रो की तारीफ। फोटो: इंस्टाग्राम

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार इसकी तारीफ किसी भारतीय ने नहीं, बल्कि ब्रिटेन से आए एक पर्यटक ने की है।

    ब्रिटिश व्लॉगर इस्लाम लुईस ने दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सफर करने के बाद कहा कि दिल्ली मेट्रो लंदन की अंडरग्राउंड से कहीं ज्यादा आसान, साफ-सुथरी और टूरिस्ट फ्रेंडली है।

    इंस्टाग्राम में अपने वीडियो में उन्होंने एयरपोर्ट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक का सफर साझा किया। टिकट खरीदते हुए और ट्रेन में सफर किया।

    इस दौरान लुईस ने कहा कि पहली बार इंडिया आने का अनुभव मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। नई दिल्ली की मेट्रो बेहद साफ, व्यवस्थित और टूरिस्ट-फ्रेंडली है।

    स्टाफ ईमानदार लगा और सिस्टम को समझना बेहद आसान है। यह अनुभव उबर लेने से भी बेहतर है।उन्होंने लंदन मेट्रो की तुलना करते हुए कहा कि लंदन अंडरग्राउंड मुझे हमेशा कंफ्यूजिग लगता है, जबकि यहां (दिल्ली मेट्रो) पर सिर्फ साइन देखकर ही समझ में आ जाता है कि जाना कहां है। यह सिस्टम वाकई बहुत बेहतर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    View this post on Instagram

    A post shared by Islam Lewis (@islamlewis)

    गौरतलब है कि हाल ही में एक यात्री ने भी दिल्ली मेट्रो की तेज रफ्तार का अनुभव साझा किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि मुंबई से दिल्ली लैंड करने के एक घंटे के भीतर ही वह एयरपोर्ट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुच गए थे।

    एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, जिसे ऑरेंज लाइन भी कहा जाता है, IGI एयरपोर्ट को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और अब यशोभूमि द्वारका सेक्टर-25 से जोड़ती है। यह अपनी रफ्तार, सफाई और भरोसेमंद सेवा के लिए देश-विदेश के यात्रियों की पहली पसंद बन चुकी है।

    यह भी पढ़ें- अब छठ पूजा में यमुना में नहीं दिखेगा झाग! दिल्ली सरकार का खास प्लान तैयार