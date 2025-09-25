नागार्जुन की तस्वीर व वीडियो का अश्लील वेबसाइट्स पर हो रहा इस्तेमाल, हाई कोर्ट से रोक लगाने की गुहार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बालीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन, उनकी पत्नी व अभिनेत्री ऐश्वर्या बच्चन और फिल्म निर्माण करण जौहर के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी तस्वीर, छवि व नाम के अवैध तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर राेक लगाने की मांग की है।

गुरुवार को मामले पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि मामले पर आदेश पारित किया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।

इससे पहले अदालत ने अभिषेक व ऐश्वर्या बच्चन के साथ ही करण जौहर की याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित किया था।

नागार्जुन की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता प्रवीण आनंद ने कहा कि कई अश्लील वेबसाइट उनके मुवक्किल तस्वीर, नाम, वीडियो का अनधिकृत उपयोग करके सामान की बिक्री कर रही हैं।

