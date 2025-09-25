Language
    नागार्जुन की तस्वीर व वीडियो का अश्लील वेबसाइट्स पर हो रहा इस्तेमाल, हाई कोर्ट से रोक लगाने की गुहार

    By Vineet Tripathi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:26 PM (IST)

    तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन ने अपनी तस्वीर और नाम के गलत इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि कुछ अश्लील वेबसाइटें उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर सामान बेच रही हैं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि आदेश बाद में जारी किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।

    नागार्जुन की तस्वीर, छवि व नाम के अवैध उपयोग पर रोक की मांग की।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बालीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन, उनकी पत्नी व अभिनेत्री ऐश्वर्या बच्चन और फिल्म निर्माण करण जौहर के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी तस्वीर, छवि व नाम के अवैध तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर राेक लगाने की मांग की है।

    गुरुवार को मामले पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि मामले पर आदेश पारित किया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।

    इससे पहले अदालत ने अभिषेक व ऐश्वर्या बच्चन के साथ ही करण जौहर की याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित किया था।

    नागार्जुन की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता प्रवीण आनंद ने कहा कि कई अश्लील वेबसाइट उनके मुवक्किल तस्वीर, नाम, वीडियो का अनधिकृत उपयोग करके सामान की बिक्री कर रही हैं।

