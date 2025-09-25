सोशल मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट हटेगा, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की याचिका पर दिल्ली HC का आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सोशल मीडिया से अपमानजनक वीडियो को हटाने का निर्देश देने की मांग वाली भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने गौरव भाटिया के वीडियो को हटाने का आदेश पारित करते हुए याचिका का निपटारा कर लिया। गौरव भाटिया ने याचिका दायर कर कहा कि एक टीवी समाचार कार्यक्रम में मौजूद होने से जुड़ी अपमानजनक सामग्री को सोशल मीडिया से हटाने की मांग की है।