Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोशल मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट हटेगा, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की याचिका पर दिल्ली HC का आदेश

    By Vineet Tripathi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:53 PM (IST)

    भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया से अपमानजनक वीडियो हटाने का निर्देश दिया। गौरव भाटिया ने एक टीवी कार्यक्रम से जुड़े अपमानजनक कंटेंट को हटाने की मांग की थी। अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए वीडियो हटाने का आदेश पारित किया और मामले का निपटारा कर दिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    सोशल मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट हटेगा, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की याचिका पर दिल्ली HC का आदेश

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सोशल मीडिया से अपमानजनक वीडियो को हटाने का निर्देश देने की मांग वाली भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने गौरव भाटिया के वीडियो को हटाने का आदेश पारित करते हुए याचिका का निपटारा कर लिया। गौरव भाटिया ने याचिका दायर कर कहा कि एक टीवी समाचार कार्यक्रम में मौजूद होने से जुड़ी अपमानजनक सामग्री को सोशल मीडिया से हटाने की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें