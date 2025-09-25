सोशल मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट हटेगा, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की याचिका पर दिल्ली HC का आदेश
भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया से अपमानजनक वीडियो हटाने का निर्देश दिया। गौरव भाटिया ने एक टीवी कार्यक्रम से जुड़े अपमानजनक कंटेंट को हटाने की मांग की थी। अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए वीडियो हटाने का आदेश पारित किया और मामले का निपटारा कर दिया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सोशल मीडिया से अपमानजनक वीडियो को हटाने का निर्देश देने की मांग वाली भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने गौरव भाटिया के वीडियो को हटाने का आदेश पारित करते हुए याचिका का निपटारा कर लिया। गौरव भाटिया ने याचिका दायर कर कहा कि एक टीवी समाचार कार्यक्रम में मौजूद होने से जुड़ी अपमानजनक सामग्री को सोशल मीडिया से हटाने की मांग की है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।