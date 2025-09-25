दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 25 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े और खुले कई बड़े राज
दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने 25 बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली और कानपुर देहात से गिरफ्तार किया। ये लोग पिछले आठ सालों से अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और कबाड़ी और मजदूरी का काम कर रहे थे। पुलिस ने कश्मीरी गेट के पास से दो लोगों को पकड़ा जिनकी निशानदेही पर अन्य गिरफ्तारियां हुईं।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली और कानपुर देहात से पकड़ा है। दक्षिण-पूर्वी जिले की बांग्लादेशी सेल ने कश्मीरी गेट के पास से दो बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने उनकी निशानदेही पर पुलिस ने कानपुर देहात में रह रहे उनके 23 रिश्तेदारों को पकड़ा है। ये लोग पिछले आठ साल से भारत में रह रहे थे। सभी बंगाल के पास खुलना बार्डर को अवैध तरीके से पार कर भारत आए थे और यहां कबाड़ी और मजदूरी का काम करते थे। पुलिस को इनके पास से किसी तरह का अवैध रूप से बनवाया गया कोई भारतीय दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है।
पुलिस उपायुक्त डा. हेमंत तिवारी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ऐश्वर्या शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए 18 सितंबर को बस्तियों व कालोनियों में दस्तावेज सत्यापन अभियान चलाया गया।
इस दौरान पुलिस टीम ने कश्मीरी गेट के पास से 35 वर्षीय हसन शेख और 37 वर्षीय अब्दुल शेख को पकड़ा। दोनों सगे भाई हैं और गांव मोनिपुर, जिला सतखेड़ा, बांग्लादेश के रहने वाले हैं।
वहीं, पूछताछ में इन्होंने बताया कि उनका परिवार आठ साल पहले बंगाल के खुलना बार्डर से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए और फिर यहां अलग अलग हिस्सों में रहने के लिए चले गए। पुलिस इन दोनों की निशानदेही पर कानपुर देहात में छापेमारी कर 23 बांग्लादेशियों पकड़ा। इनमें 10 पुरुष, 10 महिलाएं व पांच बच्चे शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने इन्हें सराय काले खां स्थित एमसीडी सामुदायिक केंद्र में अस्थायी रूप से बनाए गए डिटेंशन सेंटर में रखा गया है।
पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय को सूचित कर है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ऐश्वर्या शर्मा ने बताया कि इस साल एक जनवरी से अब तक अवैध रूप से रह रहे 235 बांग्लादेशियों को पकड़ कर वापस भेजे जाने की कार्रवाई की गई है।
