मकोका मामला: गैंगस्टर कपिल सांगवान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया पूरक आरोपपत्र

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत के समक्ष दिल्ली पुलिस ने मकोका मामले में गैंग्स्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और अमरदीप लोचब के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को तय की है।

पुलिस का आरोप है कि नंदू एक संगठित अपराध सिंडिकेट चला रहा है। मई 2025 में उसे फरार घोषित कर दिया गया था और बताया जा रहा है कि वह ब्रिटेन भाग गया है। इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान के खिलाफ पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।

बाल्यान को चार दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था और वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। अदालत इस मामले में पहले ही 24 फरवरी को मकोका अधिनियम की धारा तीन और चार के तहत संज्ञान ले चुकी है।

दिल्ली पुलिस ने इससे पहले 15 जुलाई को दो अन्य आरोपित विकास गहलोत और उसकी पत्नी विनीता के खिलाफ भी पूरक आरोपपत्र दाखिल किया थी। विनीता के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 25 भी लगाई गई है।

पुलिस ने इस मामले में अब तक रितिक उर्फ पीटर, रोहित उर्फ अन्ना, सचिन चिकारा, नरेश ल्यान, साहिल उर्फ पुलिस, विजय उर्फ कालू, विकास गेहलोत, विनीता और ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा (गैंग्स्टर कपिल सांगवान का सगा भाई) को आरोपित बनाते हुए आरोपपत्र दायर कर चुकी है।