    डिवाइडर से टकराने के बाद तेज रफ्तार कार ने दो युवकों को रौंदा, इलाज के दौरान दोनों की मौत; चालक फरार

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:35 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर में जखीरा गोल चक्कर के पास एक अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर दो लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान मुनि राज और सूरज पाल के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। मुनि राज पेंटर थे और सूरज पाल मूंगफली बेचते थे।

    आरोपित कार को मौके पर छोड़कर हुआ फरार, पुलिस कर रही तलाश

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। मोती नगर थाना क्षेत्र के जखीरा गोल चक्कर के पास तिरंगा चौक पर पर बुधवार शाम एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई और वहां मौजूद दो लोगों को कुचल डाला। कुचले गए लोगों में सूरज पाल और मुनि राज गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को पास के अस्पताल में ले जाया गया।

    देर रात जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने से हुई मौत का मामला दर्ज कर लिया है। कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस मौके पर कार छोड़ कर भागे चालक की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है।

    बुधवार शाम करीब छह बजे पुलिस को मोती नगर के जखीरा गोल चक्कर स्थित तिरंगा चौक पर सड़क हादसा होने और दो लोगों के घायल होने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, वहां पुलिस को हरियाणा रजिस्ट्रेशन की टाटा टियागो कार क्षतिग्रस्त हालत में खड़ी मिली। कार का अगला हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त स्थिति में है।

    छानबीन में पता चला कि पीसीआर वैन दोनों घायलों को आचार्य भिक्षु अस्पताल लेकर गई है। जबकि चालक घटना के बाद कार को मौके से छोड़ कर भाग गया है। पुलिस कार को जब्त कर वहां से अस्पताल पहुंची। जहां नेहरू नगर आनंद पर्वत निवासी मुनि राज और चारा मंडी जखीरा निवासी सूरज पाल का अस्पताल में इलाज चल रहा था।

    दोनों में से कोई बयान देने की हालत में नहीं थे। प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सकों ने उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां देर रात दोनों ने दम तोड़ दिया। बृहस्पतिवार को पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस आरोपी चालक की पहचान करने में जुटी है।

    मुनि राज पेंटर तो सूरज पाल बेचते थे मूंगफली

    मुनि राज पेंटर का काम करते थे। घटना के समय मुनि राज अपने मित्र के साथ घर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान एक बेकाबू कार जखीरा गोल चक्कर पर डिवाइडर से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर मुनि राज को कुचलते हुए रेहड़ी में जोरदार टक्कर मारी।

    रेहड़ी पर सूरज पाल मूंगफली बेचते थे। रेहड़ी में टक्कर लगने के बाद सूरज पाल उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। मुनि राज के साथ चल रहे उनके मित्र जगदीश का कहना है कि वे कार की चपेट में आने से बालबाल बच गए।

