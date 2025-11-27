Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लिव-इन पार्टनर की हत्या करने के बाद कार में शव रखकर सो गया हत्यारा! क्लस्टर बस कंडक्टर गिरफ्तार

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:25 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली के छावला में एक बस कंडक्टर ने शराब के विवाद में अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या कर दी। आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन नशे में होने के कारण असफल रहा। पुलिस ने शव बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। महिला राजनगर पालम की रहने वाली थी और आरोपी के साथ लिव-इन में रह रही थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। छावला थाना क्षेत्र में क्लस्टर बस के कंडक्टर विरेंद्र कुमार ने शराब पीने को लेकर हुए झगड़े में अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। उसने अपनी कोहनी से महिला का दम निकलने तक गला दबाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपी ने महिला के शव को कार में रखकर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन अत्यधिक नशे में होने की वजह से वह कार नहीं चला पाया। वह शव को कार में ही छोड़कर घर आकर सो गया।

    सुबह पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार से महिला के शव बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। छानबीन जारी है।

    पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह सवा नौ बजे पुलिस को दीनपुर एक्सटेंशन में एक स्विफ्ट कार में एक महिला का शव पड़े होने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार की पिछली सीट पर एक महिला का शव देखा। छानबीन के दौरान पता चला कि महिला दीनपुर एक्सटेंशन में रहने वाले शादीशुदा वीरेंद्र कुमार के साथ दो साल से रह रही थी।

    शव को ध्यान से देखने पर पुलिस ने पाया कि चेहरे पर कुछ खरोंच के निशान हैं। पुलिस ने क्राइम और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। पूछताछ करने पर विरेंद्र कुमार ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया। उसने बताया कि शराब पीने का विरोध करने पर उनके बीच झगड़ा हो गया था। इसी दौरान उसने कोहनी से गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी।

    वह शव को कार तक लाया और उसे ठिकाने लगाने के लिए कार चलाने लगा, लेकिन नशे में होने की वजह से वह कार को सौ मीटर भी नहीं चला पाया। वह शव को कार में ही छोड़कर घर आ गया और सो गया। पुलिस ने घटनास्थल के आस पास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को कब्जे में कर लिया है और उससे पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।

    पुलिस के अनुसार विरेंद्र पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। जिस महिला की हत्या हुई है, उनका नाम राधा है। राजनगर पालम में राधा रहती थी। वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। राधा के पिता काफी पहले अमेरिका चले गए थे।

    उसके बाद से वह भारत वापस नहीं लौटे। वहीं, उनका देहांत हो गया। महिला की मां का भी देहांत हो चुका है। महिला अपने पति के साथ पालम के राजनगर में रहती थी। उसके पति का कैंसर से मौत हो गई, तब से वह अकेली रहती थी।

    नजदीकी होने के बाद महिला विरेंद्र से मिलने जुलने लगी। दोनों पहले महिला के पालम स्थित मकान में रहते थे। बाद में विरेंद्र ने पालम के मकान को बेच दिया। महिला के घर को बेचने के बाद अगस्त महीने में विरेंद्र ने उस पैसे से छावला में तीन मंजिला घर खरीद लिया। जहां दोनों रहने लगे।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में सर्दियों के साथ कोहरे और अवैध वाहनों के कारण बढ़ रही दुर्घटनाएं, दिल्ली पुलिस का डेटा चौंकाने वाला