    दिल्ली में सर्दियों के साथ कोहरे और अवैध वाहनों के कारण बढ़ रही दुर्घटनाएं, दिल्ली पुलिस का डेटा चौंकाने वाला

    By Anoop Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:18 PM (IST)

    दिल्ली में सर्दियों के साथ कोहरे और अवैध वाहनों के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, खराब वाहन, ओवरलोडिंग और रिफ्लेक्टर की कमी मुख्य कारण हैं। 2025 में कई मौतें अवैध वाहनों के कारण हुईं। पुलिस और परिवहन विभाग ने अभियान चलाए, लेकिन स्टाफ की कमी और राजनीतिक दबाव के कारण सफलता नहीं मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि जुगाड़ ट्रक और ओवरलोडेड डंपर खतरनाक हैं।

    दिल्ली में सर्दियों के साथ कोहरे और अवैध वाहनों के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। हादसे की फाइल फोटो

    अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही, देश की राजधानी की सड़कों पर घना कोहरा न सिर्फ ट्रैफिक जाम की वजह बन रहा है, बल्कि एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की लेटेस्ट क्रैश रिपोर्ट बताती है कि कोहरे में एक्सीडेंट की मुख्य वजहें हैं कामचलाऊ गाड़ियों का इस्तेमाल, भूसा और गन्ने से लदे डबल-डेकर वाहन, कंस्ट्रक्शन मटीरियल से लदे हाई-स्पीड डंपर, कमर्शियल गाड़ियों और ट्रैक्टर-ट्रेलर की खराब फिटनेस, टेललाइट और रिफ्लेक्टर की कमी, और ओवरलोडिंग।

    

    सर्दियों की अंधेरी और कोहरे वाली रातों में, ऐसी गाड़ियां अचानक सड़क पर "ब्लैक स्पॉट" के रूप में दिखाई देती हैं और एक्सीडेंट का कारण बनती हैं। इन आदतों को रोकने की सालाना कोशिशों के बावजूद, यह ट्रेंड बिना रुके जारी है। ट्रैफिक पुलिस की क्रैश रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि कोहरे के महीनों में पीछे से टक्कर लगने का हर चौथा मामला ऐसी गाड़ियों से जुड़ा होता है।

    दिल्ली पुलिस के डेटा के मुताबिक, सभी सड़क एक्सीडेंट में से 30 परसेंट से ज़्यादा ऐसी गाड़ियों की वजह से होते हैं। IIT दिल्ली की "इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2024" में कहा गया है कि ट्रक और ओवरलोडेड गाड़ियां 20 परसेंट मौतों का कारण बनती हैं। 2025 के पहले नौ महीनों में, 1,115 जानलेवा सड़क हादसों में 1,149 मौतें हुईं। इनमें से 334 (30 प्रतिशत) गैर-कानूनी गाड़ियों से हुए एक्सीडेंट की वजह से हुए और 345 (30 प्रतिशत) में मौतें हुईं। आउटर नॉर्थ ज़ोन (नरेला, बावना) में जनवरी से जून 2025 तक 103 मौतें हुईं।

    अधिकतर एक्सीडेंट कामचलाऊ गाड़ियों की वजह से हुए। 2024 (नवंबर 2023-फरवरी 2024) में, घने कोहरे की वजह से गैर-कानूनी गाड़ियों से कुल 764 जानलेवा एक्सीडेंट हुए, जिनमें 790 मौतें हुईं। इनमें से, गैर-कानूनी ट्रकों और कामचलाऊ गाड़ियों की वजह से 229 एक्सीडेंट (30 प्रतिशत) हुए और 237 मौतें हुईं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डेटा से पता चलता है कि शहर की सड़कों पर 1.2 लाख से ज़्यादा ऐसी गाड़ियां चल रही हैं, जिससे प्रदूषण और एक्सीडेंट दोगुने हो गए हैं।

    चालान काटे गए, लेकिन कार्रवाई धीमी रही

    नवंबर 2024 से नवंबर 2025 तक, पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दिल्ली में "क्रैक डाउन ऑन ओवरएज एंड मेकशिफ्ट व्हीकल्स" जैसे कैंपेन चलाए। गैर-कानूनी माइनिंग ट्रकों के खिलाफ 200 चालान काटे गए। कुल कलेक्शन 46 करोड़ रुपये (2024 के मुकाबले 20 परसेंट ज़्यादा) हुआ, लेकिन 382 करोड़ रुपये के 68 परसेंट चालान अभी भी बाकी हैं। 2024 में कुल 7.4 मिलियन चालान काटे गए, जिनमें से 4.5 लाख गैर-कानूनी गाड़ियों के खिलाफ थे। 400 ट्रक सीज़ किए गए। सर्दियों में "ऑपरेशन नाइट पेट्रोल" के दौरान 150 सीज़ किए गए। ये आंकड़े एक चेतावनी हैं।

    दूसरा राउंड अक्टूबर 2025 में किया गया, जहाँ 26 टीमों ने दो दिनों में 400 ओवरएज गाड़ियाँ सीज़ कीं। 2025 की पहली तिमाही में 6.87 लाख ई-चालान काटे गए।

    कैंपेन सफल क्यों नहीं हुआ

    पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि स्टाफ की कमी और पॉलिटिकल प्रेशर बड़ी रुकावटें हैं। अनरजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ 100 दिन का कैंपेन पूरा होने से पहले ही रोक दिया गया। कहा जा रहा है कि इसके पीछे काफी पॉलिटिकल प्रेशर था। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जब तक ऐसा प्रेशर रहेगा, कोई भी कैंपेन सफल नहीं हो सकता।

    जुगाड़ और ओवरलोडेड ट्रक बने दुश्मन

    नरेला के किसान राजेश कुमार ने बताया कि पत्थर और कंस्ट्रक्शन मटीरियल से भरे जुगाड़ ट्रक रात में कोहरे में पैदल चलने वालों और साइकिल वालों को कुचल देते हैं। दो पहिया गाड़ियां भी प्रभावित होती हैं। बवाना की रहने वाली शकुंतला देवी की शिकायत है कि ओवरलोडेड डंपर, खासकर भूसे से भरे डबल स्टोरी ट्रक, आधी सड़क घेर लेते हैं, जिससे कोहरे में रात में सफर खतरनाक हो जाता है। इनसे एक्सीडेंट हो रहे हैं।

    ई-चालान और AI कैमरों से एनफोर्समेंट बढ़ेगा, और ऐसे मामलों में ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी लागू की जा रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि असरदार एनफोर्समेंट के लिए मैनपावर बढ़ाना ज़रूरी है। एक सीनियर अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर माना कि माफिया नेटवर्क हमसे ज़्यादा मज़बूत है, और उनके पॉलिटिकल कनेक्शन हर कैंपेन को बेअसर कर देते हैं। टेक्नोलॉजी ही एकमात्र ऑप्शन है, जो बिना फंडिंग के नामुमकिन है।