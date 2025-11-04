'ब्लैक मनी को व्हॉइट करने की कोशिश की...', मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ब्यूटी इंफ्लुएंसर संदीपा विर्क को नोटिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने ब्यूटी इंफ्लुएंसर संदीपा विर्क और आरोपी अमित गुप्ता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दाखिल मनी लाॅन्ड्रिंग चार्जशीट पर नोटिस जारी किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय शंकर ने दोनों आरोपियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223 के तहत प्री-समनिंग साक्ष्य पेश करने के लिए नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को तय की गई है। वहीं, कोर्ट ने संदीपा विर्क की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। मामले में संदीपा विर्क को 12 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं और जांच से स्पष्ट हुआ है कि संदीपा विर्क ने झूठे वादों और फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों से धन वसूला।

ईडी ने बताया कि यह मामला मूलरूप से फेज-8, मोहाली पुलिस थाने में वर्ष 2016 में आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज हुआ था। जांच पूरी होने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया गया और ईडी ने इस पर मनी लाॅन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।

ईडी की जांच में सामने आया कि संदीपा विर्क ने अपने नाम पर अचल संपत्तियां (प्रॉपर्टी) खरीदकर काले धन को सफेद करने की कोशिश की। वह खुद को हायबूकेयर.काॅम वेबसाइट की मालिक बताती हैं, जो दावा करती है कि वह एफडीए अप्रूव्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती है। हालांकि, ईडी के अनुसार वेबसाइट पर दिखाए गए उत्पाद वास्तव में मौजूद नहीं हैं।