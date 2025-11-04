मूलभूत सुविधाओं से वंचित है दिल्ली का ये इलाका, पार्क में सैर पर जाना है तो नापनी होगी 2.5 KM की दूरी

संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के बेगमपुर क्षेत्र में लगभग 40 साल पहले राजीव नगर बसा था, इसके बावजूद आज भी राजीव नगर में पार्क, डाकघर, वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय, बरातघर और सार्वजनिक शौचालय नहीं है। इन सुविधाओं के लिए यहां के लाेगों काे डेढ़ किलोमीटर से लेकर तीन किलोमीटर की दूरी नापनी पड़ती है। प्राइमरी स्कूल के बाद पढ़ना है तो एक किलाेमीटर दूर बेगमपुर जाना हाेगा।

आश्चर्य की बात यह है कि एक लाख से अधिक आबादी वाले राजीव नगर में कोई पार्क नहीं है। सैर करनी है तो लोगों को करीब ढाई किलोमीटर दूर रोहिणी सेक्टर-22 स्थित पार्क जाना पड़ता है। राजीव नगर में एक प्राथमिक विद्यालय है। छठी से लेकर बारहवीं तक पढ़ना है तो राजीव नगर के बच्चों को एक किलोमीटर दूर बेगमपुर जाना पड़ता है। अगर किसी कारणवश बेगमपुर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में दाखिला नहीं मिला तो तो ढाई से तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित कराला या रोहिणी सेक्टर-22 की ओर रुख करना होगा।

शादी समारोह के लिए कालोनी में कोई बरातघर नहीं है। मजबूरन लोगों को महंगे बैंक्वेट हाल बुक करने पड़ते है। जबकि क्षेत्र में डाकघर न होने की वजह से लोगों को तीन से छह किलोमीटर का रास्ता तय कर सुल्तानपुरी व रोहिणी सेक्टर-23 का रुख करना पड़ता है। इसके में कोई भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि कालोनी का बसे लगभग 40 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। लेकिन कालोनी में आज भी कई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ता है। बड़ी उम्मीद थी कि यहां दिल्ली की कालोनी में मूलभूत सुविधाएं मिलेगी। लेकिन आसपास की कालोनियों में सभी सुविधाएं मिल पहुंच गई। लेकिन यहां कई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। राजीव नगर में मोहल्ला क्लीनिक है, करीब एक किलोमीटर की दूरी पर बेगमपुर में डिस्पेंसरी भी है।