Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में ₹12 लाख में आशियाना खरीदने का सुनहरा मौका, 7 नवंबर से शुरू होगी बुकिंग

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 02:47 PM (IST)

    दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) 7 नवंबर से नई आवास योजना शुरू कर रहा है, जिसके तहत ₹12 लाख में फ्लैट खरीदने का मौका मिलेगा। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लोगों के लिए है। बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से की जा सकेगी और आवंटन ड्रॉ के माध्यम से होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

     दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने हाउसिंग निकाली। सौजन्य- सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। DDA Housing Scheme 2025 : अगर आप राजधानी दिल्ली में खुद का आशियाना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) किफायती दामों पर फ्लैट की योजना का दूसरा चरण लॉन्च कर रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीडीए की जन साधारण आवास योजना के लिए 7 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। डीडीए की इस पहल से लोग दिल्ली में अपने घर का सपना साकार कर सकते हैं। योजना के तहत दिल्ली के प्राइम लोकेशन्स पर खरीद के लिए कुल 1537 रेडी-टू-मूव फ्लैट उपलब्ध रहेंगे। 

    क्या है फ्लैट की लोकेशन और प्राइज?

    दिल्ली विकास प्राधिकरण नरेला, रोहिणी, रामगढ़ कॉलोनी और शिवाजी मार्ग में फ्लैट बेच रहा है। इसकी कीमत मात्र 11.8 लाख रुपये से 32.7 लाख रुपये के बीच है। इस योजना के तहत, फ्लैट पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटित किए जाएंगे, यानी जो लोग पहले आवेदन करेंगे, उन्हें फ्लैट मिलने की संभावना ज्यादा होगी।

     

    जानकारी के मुताबिक, आवेदन विंडो 7 नवंबर को दोपहर 12 बजे आधिकारिक डीडीए पोर्टल (eservices.dda.org.in) के माध्यम से खुलेगी। यह आवास योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लोगों के लिए है। श्रेणी और स्थान के आधार पर फ्लैटों की कीमत 11.8 लाख से ₹32.7 लाख रुपये के बीच है।

    कौन कर सकता है आवेदन?

    डीडीए की फ्लैट योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और दिल्ली में उसकी कोई अन्य प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए वार्षिक आय 10 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

    डीडीए) के अनुसार, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट नरेला, रोहिणी, रामगढ़ कॉलोनी और शिवाजी मार्ग में स्थित हैं, जबकि एलआईजी (निम्न आय वर्ग) श्रेणी के फ्लैट रोहिणी सेक्टर 34 और 35, और जहांगीरपुरी के पास रामगढ़ कॉलोनी में बनाए गए हैं। अगर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बुकिंग के वक्त आपको ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए 50,000 रुपये और एलआईजी फ्लैटों के लिए एक लाख रुपये जमा करने होंगे।

    यह भी पढ़ें- DDA Flats: 'पहले आओ, पहले पाओ', बेहतर छूट के साथ फ्लैट बेचने का डीडीए का प्लान; इस दिन से शुरू होगी बुकिंग

     

     