दिल्ली में ₹12 लाख में आशियाना खरीदने का सुनहरा मौका, 7 नवंबर से शुरू होगी बुकिंग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। DDA Housing Scheme 2025 : अगर आप राजधानी दिल्ली में खुद का आशियाना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) किफायती दामों पर फ्लैट की योजना का दूसरा चरण लॉन्च कर रहा है।

डीडीए की जन साधारण आवास योजना के लिए 7 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। डीडीए की इस पहल से लोग दिल्ली में अपने घर का सपना साकार कर सकते हैं। योजना के तहत दिल्ली के प्राइम लोकेशन्स पर खरीद के लिए कुल 1537 रेडी-टू-मूव फ्लैट उपलब्ध रहेंगे।

क्या है फ्लैट की लोकेशन और प्राइज? दिल्ली विकास प्राधिकरण नरेला, रोहिणी, रामगढ़ कॉलोनी और शिवाजी मार्ग में फ्लैट बेच रहा है। इसकी कीमत मात्र 11.8 लाख रुपये से 32.7 लाख रुपये के बीच है। इस योजना के तहत, फ्लैट पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटित किए जाएंगे, यानी जो लोग पहले आवेदन करेंगे, उन्हें फ्लैट मिलने की संभावना ज्यादा होगी।

आज ही रजिस्टर करें : https://t.co/JAnU8KK2Z9 pic.twitter.com/wejBGNNR9x — Delhi Development Authority (@official_dda) November 3, 2025 जानकारी के मुताबिक, आवेदन विंडो 7 नवंबर को दोपहर 12 बजे आधिकारिक डीडीए पोर्टल (eservices.dda.org.in) के माध्यम से खुलेगी। यह आवास योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लोगों के लिए है। श्रेणी और स्थान के आधार पर फ्लैटों की कीमत 11.8 लाख से ₹32.7 लाख रुपये के बीच है।

कौन कर सकता है आवेदन? डीडीए की फ्लैट योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और दिल्ली में उसकी कोई अन्य प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए वार्षिक आय 10 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।