दिल्ली में ₹12 लाख में आशियाना खरीदने का सुनहरा मौका, 7 नवंबर से शुरू होगी बुकिंग
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) 7 नवंबर से नई आवास योजना शुरू कर रहा है, जिसके तहत ₹12 लाख में फ्लैट खरीदने का मौका मिलेगा। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लोगों के लिए है। बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से की जा सकेगी और आवंटन ड्रॉ के माध्यम से होगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। DDA Housing Scheme 2025 : अगर आप राजधानी दिल्ली में खुद का आशियाना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) किफायती दामों पर फ्लैट की योजना का दूसरा चरण लॉन्च कर रहा है।
डीडीए की जन साधारण आवास योजना के लिए 7 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। डीडीए की इस पहल से लोग दिल्ली में अपने घर का सपना साकार कर सकते हैं। योजना के तहत दिल्ली के प्राइम लोकेशन्स पर खरीद के लिए कुल 1537 रेडी-टू-मूव फ्लैट उपलब्ध रहेंगे।
क्या है फ्लैट की लोकेशन और प्राइज?
दिल्ली विकास प्राधिकरण नरेला, रोहिणी, रामगढ़ कॉलोनी और शिवाजी मार्ग में फ्लैट बेच रहा है। इसकी कीमत मात्र 11.8 लाख रुपये से 32.7 लाख रुपये के बीच है। इस योजना के तहत, फ्लैट पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटित किए जाएंगे, यानी जो लोग पहले आवेदन करेंगे, उन्हें फ्लैट मिलने की संभावना ज्यादा होगी।
डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 - फेज़ II— Delhi Development Authority (@official_dda) November 3, 2025
अब हर परिवार को मिलेगा अपना घर, अपनी पहचान
दिल्ली के प्राइम लोकेशन्स पर 1500+ रेडी-टू-मूव इन फ्लैट्स
कीमत रू.11.8 लाख से शुरू
बुकिंग 7 नवम्बर 2025, दोपहर 12 बजे से शुरू
आज ही रजिस्टर करें : https://t.co/JAnU8KK2Z9 pic.twitter.com/wejBGNNR9x
जानकारी के मुताबिक, आवेदन विंडो 7 नवंबर को दोपहर 12 बजे आधिकारिक डीडीए पोर्टल (eservices.dda.org.in) के माध्यम से खुलेगी। यह आवास योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लोगों के लिए है। श्रेणी और स्थान के आधार पर फ्लैटों की कीमत 11.8 लाख से ₹32.7 लाख रुपये के बीच है।
कौन कर सकता है आवेदन?
डीडीए की फ्लैट योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और दिल्ली में उसकी कोई अन्य प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए वार्षिक आय 10 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
डीडीए) के अनुसार, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट नरेला, रोहिणी, रामगढ़ कॉलोनी और शिवाजी मार्ग में स्थित हैं, जबकि एलआईजी (निम्न आय वर्ग) श्रेणी के फ्लैट रोहिणी सेक्टर 34 और 35, और जहांगीरपुरी के पास रामगढ़ कॉलोनी में बनाए गए हैं। अगर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बुकिंग के वक्त आपको ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए 50,000 रुपये और एलआईजी फ्लैटों के लिए एक लाख रुपये जमा करने होंगे।
