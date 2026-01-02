दिल्ली में हाईवे और सड़कों से हटाए जाएंगे आवारा पशु, कोहरे में हादसों को रोकने के लिए MCD करेगी पेट्रोलिंग

Language
    By Nihal Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:03 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम ने कोहरे में हाइवे और प्रमुख सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पेट्रोलिंग टीम गठित की है। दो पेट्रोलिंग टीम दिन और रात दिल्ली में विभिन्न सड़कों पर पेट्रोलिंग करेगी। जो भी शिकायत आवारा पशु की नियंत्रण कक्ष में आएगी उसे जल्द से जल्द उठवाकर गशाला भेजा जाएगा।

    इस पेट्रोलिंग टीम की नजर पीडब्ल्यूडी की प्रमुख सड़कें जैसे रिंग रोड, नजफगढ़ रोड जैसी रोड पर रहेगी। वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो भी हाइवे हैं उन पर भी यह टीम निगरानी करेगी।

    पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दो टीमों में पांच-पांच लोग तैनात किए गए हैं। साथ ही इनके साथ एक ड्राइवर और एक सुपरवाइजर भी तैनात रहेगा। उन्होंने बताया कि टीम के पास एक पशु पकड़ने वाला वाहन होगा। जो कि दोपहर दो बजे से रात दस बजे तक और दूसरी टीम रात बजे से दोपहर दो बजे तक काम करेगी।

    उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर यह अभियान चल रहा है क्योंकि कोहरे में सर्वाधिक सड़क हादसे होने की संभावना रहती है। वहीं, पशुओं के कारण हादसे न हो इसके लिए हम काम कर रहे हैं।

    पीडब्ल्यूडी ने एमसीडी के हेल्पलाइन 155305 लिखें बोर्ड लगा लगाए हैं। इन बोर्ड पर किसी को हाइवे पर आवारा पशु दिखता है तो इसकी शिकायत कर सकते है। एमसीडी की टीम शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां से पशु को हटाएगी।

    उल्लेखनीय है कि दिल्ली में 1400 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं। ऐसे में विशेषज्ञ इस टीम को कम बता रहे हैं लेकिन शुरुआत की गई है कि इसकी सरहाना कर रहे हैं। क्योंकि एक बार शुरुआत हो गई है तो धीरे-धीरे इसमें बढ़ोतरी भी होगी ही।

