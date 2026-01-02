Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली के इन इलाकों में पानी की किल्लत, अगले 5 दिनों तक नहीं होगी आपूर्ति; जल बोर्ड ने बताई वजह

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:47 PM (IST)

    चंद्रावल वाटर वर्क्स के जीतगढ़ जलाशय की वार्षिक फ्लशिंग के कारण दिल्ली के कई इलाकों में 3 जनवरी और 5 से 8 जनवरी 2026 तक पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। ज ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    दिल्ली के कई इलाकों में होनेवाली है पानी की किल्लत।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चंद्रावल वाटर वर्क्स के कमांड क्षेत्र में जीतगढ़ जलाशय की वार्षिक फ्लशिंग कार्यक्रम के तहत 3 जनवरी तथा 5 जनवरी से 8 जनवरी 2026 तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। इस कारण शहर के कई इलाकों में पानी की कमी हो सकती है, जिससे होने वाली असुविधा के लिए जल बोर्ड ने खेद व्यक्त किया है।

    यह कार्यक्रम वर्ष 2025-2026 के लिए निर्धारित है और जलाशय की सफाई और रखरखाव के लिए आवश्यक बताया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में ओल्ड सब्जी मंडी, बरफ खाना, मलका गंज, सराय फूस, बंगला रोड, राजपुर रोड, शक्ति नगर, विजय नगर, रूप नगर, यूनिवर्सिटी एरिया, पुलिस लाइन एरिया, श्री राम इंस्टीट्यूट और बहार घर आदि शामिल हैं। इन इलाकों के निवासियों को पानी का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करने की सलाह दी गई है ताकि कमी की स्थिति में ज्यादा परेशानी न हो।

    G9qHz1RasAEPqWe

    इमरजेंसी की स्थिति में टैंकर की जरूरत पड़ने पर लोग निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं - इदगाह: 23537397 और 23677129, राजिंदर नगर: 28742340, गुलाबी बाग/शास्त्री नगर: 23650040, चंद्रावल WW-2: 23819045, 23818525 और 23810930। साथ ही, पानी संबंधी किसी भी इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1916 पर कॉल किया जा सकता है। जल बोर्ड ने लोगों से सहयोग की अपील की है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में अचानक बढ़ी सर्दी, अगले तीन दिन रहेंगे भारी; IMD ने जारी किया यलो अलर्ट