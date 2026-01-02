दिल्ली के इन इलाकों में पानी की किल्लत, अगले 5 दिनों तक नहीं होगी आपूर्ति; जल बोर्ड ने बताई वजह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चंद्रावल वाटर वर्क्स के कमांड क्षेत्र में जीतगढ़ जलाशय की वार्षिक फ्लशिंग कार्यक्रम के तहत 3 जनवरी तथा 5 जनवरी से 8 जनवरी 2026 तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। इस कारण शहर के कई इलाकों में पानी की कमी हो सकती है, जिससे होने वाली असुविधा के लिए जल बोर्ड ने खेद व्यक्त किया है।

यह कार्यक्रम वर्ष 2025-2026 के लिए निर्धारित है और जलाशय की सफाई और रखरखाव के लिए आवश्यक बताया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में ओल्ड सब्जी मंडी, बरफ खाना, मलका गंज, सराय फूस, बंगला रोड, राजपुर रोड, शक्ति नगर, विजय नगर, रूप नगर, यूनिवर्सिटी एरिया, पुलिस लाइन एरिया, श्री राम इंस्टीट्यूट और बहार घर आदि शामिल हैं। इन इलाकों के निवासियों को पानी का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करने की सलाह दी गई है ताकि कमी की स्थिति में ज्यादा परेशानी न हो।