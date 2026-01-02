दिल्ली-NCR में अचानक बढ़ी सर्दी, अगले तीन दिन रहेंगे भारी; IMD ने जारी किया यलो अलर्ट
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हवाओं की रफ्तार बढ़ने से शुक्रवार को कोहरा तो कम ही देखने को मिला, लेकिन दोपहर बाद दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में भी सर्दी का एहसास एकाएक बढ़ गया। दिन भर लोगों ने गलन का सा एहसास किया। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। सुबह राष्ट्रीय राजधानी में घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर प्रभावित होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक तीन से छह जनवरी के बीच शहर के कुछ इलाकों में शीत लहर चलने की भी आशंका है।
गौरतलब है कि शुक्रवार के लिए भी मौसम विभाग ने घने कोहरे का आरेंज अलर्ट जारी किया था। लेकिन हवाओं की रफ्तार बढ़ जाने से यह अलर्ट बेमानी हो गया। दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में भी कोहरे का बहुत ज्यादा असर नहीं देखा गया। इसका अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि गुरुवार रात डेढ़ से दो बजे के बीच सफदरजंग में सबसे कम दृश्यता 800 मीटर दर्ज की गई, जो ढाई बजे तक सुधरकर 1,200 मीटर हो गई।
पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी
हालांकि दूसरी तरफ उत्तर पश्चिमी दिशा से चल रही तेज हवाओं के साथ चूंकि पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी की ठंडक भी दिल्ली सहित एनसीआर तक पहुंच रही थी। इसीलिए दोपहर बाद ठंडक और गलन का एहसास बढ़ने लगा।
शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री कम 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 100 से 68 प्रतिशत तक रहा।
दिनभर आसमान रहेगा साफ
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शनिवार को दिन भर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान सात डिग्री जबकि अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। साथ ही सुबह के समय घना कोहरा छाने की भी आशंका है। मौसम ने शनिवार से मंगलवार के बीच दिल्ली और हरियाणा के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने का भी अनुमान लगाया है। मालूम हो कि शीतलहर तब घोषित की जाती है जब न्यूनतम तापमान औसत तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है।
शुक्रवार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहा अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस में)
|क्षेत्र
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|लोधी रोड
|17.4
|9.0
|आयानगर
|17.2
|8.1
|रिज क्षेत्र
|17.0
|8.7
|पालम
|16.4
|9.0
