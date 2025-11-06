MBA के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, किशोरी ने खुद को आग लगाकर दी जान

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के रणहौला थाना क्षेत्र में एमबीए के छात्र ने फंदा लगाकर जान दे दी। इसके घर से चंद कदमों की दूरी पर 17 साल की किशोरी ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। एक साथ दोनों की मौत को लेकर लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए।

सूचना मिलते ही पुलिस के अलावा क्राइम व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को दोनों के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस दोनों के परिवार से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।

पुलिस के अनुसार, मंगलवार उनकी टीम को आशीर्वाद अस्पताल से एक सूचना मिली। कालर ने बताया कि एक युवक ने अपने घर पर फंदा लगा लिया है और उसे अस्पताल लाया गया है। टीम फौरन अस्पताल पहुंची तो पता चला कि विकास नगर में रहने वाले सौरभ ने आत्महत्या कर ली है।

सौरभ अपने माता-पिता व परिजनों के साथ विकास नगर में रहते थे। इनके पिता का अपना कारोबार है। सौरभ सागरपुर स्थित संस्थान से एमबीए कर रहे थे। मंगलवार को उन्होंने अपने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। परिजन उसकी मौत के बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, पुलिस मामले की जांच कर रही है।