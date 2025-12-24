Language
    दिल्ली-एनसीआर में लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले शातिर चोर गिरफ्तार, हथियार लेकर घूमते समय पुलिस ने दबोचा

    By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:46 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इन चोरों पर तब शक हुआ जब वे क्रेटा कार में घूम रहे थे। यह ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। साउथ जिले के वाहन चोर निरोधक दस्ते (एएटीएस) ने लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार किए हैं। इनके कब्जे से तीन महंगी गाड़ियां, पिस्टल, कारतूस व फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई है। आरोपितों में एक यूपी के मेरठ का, दूसरा अमरोहा और तीसरा मुरादाबाद का रहने वाला है। तीनों आरोपित चुराई गई क्रेटा कार में पुष्प विहार क्षेत्र में घूम रहे थे। पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली, तब इन्हें घेराबंदी करके पकड़ा गया।

    कार में अवैध हथियार लेकर कर रहे थे सैर

    पुलिस उपायुक्त साउथ ने बताया कि एएटीएस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश चोरी की क्रेटा कार में अवैध हथियार लेकर पुष्प विहार क्षेत्र की एशियन रोड मार्केट में घूम रहे हैं। एएटीएस टीम ने सूचना के आधार पर बताई गई क्रेटा कार को तड़के 3:30 बजे के आस-पास घेर लिया। पुलिस ने उसमें बैठे युवकों को उतारा। कार की तलाशी ली तो उसमें दो स्वचालित पिस्टल, चार कारतूस, तीन फर्जी नंबर प्लेट मिली। उन्हें तुरंत हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की।

    एक राज्य से चुराकर दूसरे राज्यों में देते थे बेच

    उन्होंने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली व एनसीआर से लग्जरी वाहन चोरी करके उन्हें दूसरे राज्यों में बेच देते हैं। आरोपितों के नाम अबरार निवासी मेरठ, आसिफ निवासी मुरादाबाद और अनीस निवासी अमरोहा है। अबरार के ऊपर पहले से छह केस, आसिफ पर आठ और अनीस पर छह केस दर्ज हैं।

    दो और बड़ी गाड़ियां हुईं बरामद

    इनके द्वारा थाना अमर काॅलोनी क्षेत्र से चोरी गई क्रेटा के अलावा पंजाबी बाग थाना क्षेत्र से चोरी इनोवा कार और जनकपुरी थाना क्षेत्र चोरी ब्रीजा कार बरामद हुई है। दो वाहन इन्होंने सीआर पार्क और साकेत थाना क्षेत्र से भी चोरी की थी। उसकी बरामदगी बकाया है। इनके पास से वारदात में इस्तेमाल होने वाली प्रोग्रामिंग चाबी, चोरी में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण बरामद किए हैं।

