जनजातीयों का सशक्तीकरण संस्कृति से समझौता करके नहीं हो सकता, मंत्री किरन रिजिजू ने मतांतरण पर भी जताई चिंता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के 'जनपद संपदा' विभाग की ओर से आयोजित 'ज्ञानपथ शृंखला' के तहत ‘भारतीय जनजातीय समाज: शिक्षित एवं सशक्त भूमिका में आत्मनिर्भरता की ओर' पुस्तक का लोकार्पण करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरन रिजिजू पहुंचे।

उन्होंने कहा कि देश के विकास और स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज का योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन आजादी के दशकों बाद भी उन्हें वह सम्मान और स्थान नहीं मिला जिसके वह हकदार है। उन्होंने आगे कहा कि आदिवासियों के सशक्तीकरण के नाम पर उनकी सांस्कृतिक पहचान से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सेवा के नाम पर जनजातीय समाज का मतांतरण उनकी पहचान को खत्म करने का प्रयास है। अगर सशक्तीकरण के नाम पर उनके कल्चर को डाइल्यूट कर देंगे तो उस सेवा का कोई अर्थ नहीं रह जाता।