दिल्ली में दो रहस्यमय मौतें... सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस, हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। उत्तर-पश्चिम जिले में दो लोगों के शव संदिग्ध हालत में मिले हैं। एक शव मुखर्जी नगर थाना इलाके से बरामद किया गया, जबकि दूसरा केशवपुरम थाना इलाके से मिला। दोनों मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर हत्या समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, 24 दिसंबर को केशवपुरम थाना इलाके में लॉरेंस रोड के पास एक करीब 25 साल के युवक का शव संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। राहगीरों ने सड़क किनारे एक युवक को बेहोश पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि युवक की मौत हो चुकी है।

शुरुआती जांच में शव पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले, हालांकि मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। दूसरा मामला मुखर्जी नगर थाना इलाके का है, जहां बत्रा सिनेमा के पास से 47 साल के एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेजा।

दोनों जगहों के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है ताकि पता चल सके कि मृतक वहां कैसे पहुंचे और क्या कोई आपराधिक गतिविधि शामिल थी। इसके अलावा, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।