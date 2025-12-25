Language
    दिल्ली में दो रहस्यमय मौतें... सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस, हत्या की आशंका

    By Shamse Alam Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:46 PM (IST)

    दिल्ली के उत्तरी-पश्चिमी जिले में दो लोगों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए हैं। एक शव मुखर्जी नगर और दूसरा केशवपुरम इलाके में मिला है।

    दिल्ली के उत्तरी-पश्चिमी जिले में दो लोगों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए हैं। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। उत्तर-पश्चिम जिले में दो लोगों के शव संदिग्ध हालत में मिले हैं। एक शव मुखर्जी नगर थाना इलाके से बरामद किया गया, जबकि दूसरा केशवपुरम थाना इलाके से मिला। दोनों मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर हत्या समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है।

    जानकारी के अनुसार, 24 दिसंबर को केशवपुरम थाना इलाके में लॉरेंस रोड के पास एक करीब 25 साल के युवक का शव संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। राहगीरों ने सड़क किनारे एक युवक को बेहोश पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि युवक की मौत हो चुकी है।

    शुरुआती जांच में शव पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले, हालांकि मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। दूसरा मामला मुखर्जी नगर थाना इलाके का है, जहां बत्रा सिनेमा के पास से 47 साल के एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेजा।

    दोनों जगहों के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है ताकि पता चल सके कि मृतक वहां कैसे पहुंचे और क्या कोई आपराधिक गतिविधि शामिल थी। इसके अलावा, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

    फिलहाल, पुलिस ने दोनों मामलों में अलग-अलग जांच शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    पुलिस का कहना है कि हत्या, दुर्घटना या अन्य कारणों से मौत सहित सभी संभावनाओं की गहन जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान करने के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं ताकि उनके परिवारों को सूचित किया जा सके।