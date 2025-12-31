Language
    खैरा डाबर चरक और राजीव गांधी कैंसर संस्थान के बीच होगा आपसी समझौता, कैंसर मरीजों को मिलेगा उपचार

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:45 AM (IST)

    खैरा डाबर स्थित चौ ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में राजीव गांधी कैंसर संस्थान के सहयोग से निःशुल्क कैंसर जागरूकता एवं स्क्रीनिंग शिविर आयोजित हु ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। खैरा डाबर स्थित चौ ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान (सीबीपीएसीएस)में दिनांक एक दिवसीय निःशुल्क कैंसर जागरूकता एवं स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं रिसर्च सेंटर के सहयोग से संपन्न हुआ।

    इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रो. डा. मनु भाई गौर ने कहा कि राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं रिसर्च सेंटर के साथ एमओयू किए जाने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी, जिससे भविष्य में मरीजों को और अधिक सुव्यवस्थित एवं विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

    स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन सुबज नौ बजे से दोपहर एक बजे तक योगा हाल में किया गया, जिसमें लगभग 80 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई। इसके उपरांत दोपहर दो बजे मिनी आडिटोरियम में कैंसर जागरूकता व्याख्यान का आयोजन किया गया।

    जागरूकता कार्यक्रम में राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं रिसर्च सेंटर की ओर से डा. शशि रखेजा, सीनियर कंसलटेंट (प्रिवेंटिव ऑन्कोलाजी विभाग), ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। उन्होंने कैंसर के विभिन्न प्रकारों, उनके प्रारंभिक लक्षणों, संभावित कारणों तथा रोकथाम एवं समय पर जांच के महत्व पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।

    शिविर के दौरान जिन रोगियों में कैंसर की पुष्टि अथवा संदेह पाया गया, उन्हें तत्काल आगे की जांच एवं उपचार हेतु राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं रिसर्च सेंटर रेफर किया गया, जहां उनका सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

    इस अवसर पर अस्पताल के संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक प्रो. डा. सुमेर सिंह ने कहा कि इस प्रकार के शिविर आम जनता, विशेष रूप से जरूरतमंद मरीजों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चौ ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी इस प्रकार के जन-स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर किया जाता रहेगा।

    कार्यक्रम में डिप्टी डायरेक्टर प्रो. डा. सुभाष साहू, अकादमिक इंचार्ज एसोसिएट प्रोफेसर डा. शंकर मिश्रा, डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डा. गौरव फुल्ल सहित अनेक वरिष्ठ चिकित्सक एवं अधिकारी उपस्थित रहे।