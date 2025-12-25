Language
    'पूर्वोत्तर राज्यों में स्वास्थ्य योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कर रहे', जेपी नड्डा ने दी क्रिसमस की शुभकामनाएं

    By Nihal Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 10:04 PM (IST)

    भाजपा नेताओं ने राजपुर रोड स्थित चर्च में क्रिसमस समारोह में भाग लिया। जेपी नड्डा, अनिल के. एंटनी और वीेरेंद्र सचदेवा जैसे नेता शामिल हुए। नड्डा ने कह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भाजपा नेताओं ने राजपुर रोड स्थित चर्च में क्रिसमस समारोह में शामिल होकर ईसाई समाज के लोगों को त्योहार की शुभकामनाएं दी। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री अनिल के. एंटनी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीेरेंद्र सचदेवा शामिल हुए।

    इस चर्च में ज्यादातर श्रद्धालु पूर्वोत्तर राज्यों के वह लोग आते हैं जो दिल्ली में रहते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार की सभी नीतियां और हेल्थ से संबंधित सुविधाओं को हम पूर्वोत्तर राज्यों में जमीनी स्तर पर लागू करने और जन जन तक पहुंचाने का सफल प्रयास कर रहे हैं।

    नड्डा ने कहा कि एयर, रोड और डिजिटल कनेक्टिविटी लगातार पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रही हैं और साथ ही हम इस बात के भी साक्षी बने हैं कि नगालैंड में मेडिकल कालेज शुरू हुआ है जिससे नगालैंड के लोगों को इससे लाभ मिल रहा है।

    उन्होंने कहा कि आज जिस तरह हम क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी तरह हम सबको एक साथ मिलकर मानवता के लिए काम करना है जिससे देश का विकास हो और आप सभी उसके भागीदार बने।

