    Delhi Pollution: लगातार दूसरे दिन दिल्ली में हवा हुई बेहतर, AQI 300 से नीचे; CPCB ने बताई आने वाले दिनों की स्थिति 

    By Sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:57 PM (IST)

    दिल्ली में लगातार दूसरे दिन वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ, AQI 300 से नीचे रहा। CPCB के अनुसार, दिल्ली का औसत AQI 234 था। प्रदूषण में वाहनों का उत्सर्जन ...और पढ़ें

    दिल्ली में लगातार दूसरे दिन वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ, AQI 300 से नीचे रहा। फाइल फोटो

    स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी ने लगातार दूसरे दिन राहत की सांस ली। गुरुवार को हवा की क्वालिटी में सुधार जारी रहा और यह "खराब" कैटेगरी में बनी रही, AQI 300 से नीचे रिकॉर्ड किया गया। हालांकि, शुक्रवार से इसके फिर से खराब होने और 300 से ऊपर "बहुत खराब" कैटेगरी में लौटने की उम्मीद है।

    सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली का औसत AQI 234 था, जो "खराब" कैटेगरी में आता है। पिछले दिन यह 271 था, जो 24 घंटे के भीतर 37 अंकों की गिरावट दिखाता है। गुरुवार इस महीने का चौथा दिन था जब AQI 300 से नीचे, "खराब" कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया। दूसरे दिन 9, 10 और 24 दिसंबर थे।

    शहर में चल रहे 40 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 10 ने AQI 200 से नीचे, "मध्यम" कैटेगरी में रिकॉर्ड किया। इनमें लोधी रोड, IIT दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आया नगर शामिल थे, जबकि 27 स्टेशन "खराब" कैटेगरी में रहे। दो स्टेशनों – जहांगीरपुरी और बवाना का AQI 300 से ऊपर, "बहुत खराब" कैटेगरी में रिकॉर्ड किया।

    IITM पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के डेटा से पता चला कि गुरुवार को दिल्ली में प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का था, जो 18.5 प्रतिशत था। इसके बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्थित इंडस्ट्री (9.5 प्रतिशत), कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी (2.5 प्रतिशत), और कचरा जलाने (1.6 प्रतिशत) का नंबर था। NCR जिलों में, हरियाणा के झज्जर जिले ने दिल्ली के प्रदूषण में सबसे ज्यादा 17.6 प्रतिशत योगदान दिया, इसके बाद रोहतक (5.9 प्रतिशत) और सोनीपत (3.1 प्रतिशत) का नंबर था।

    एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार, गुरुवार दोपहर को सतह की हवाएं मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिम दिशा से चल रही थीं और इनकी गति 10 किमी प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। इससे प्रदूषक जमा नहीं हो पाए। हालांकि, पूर्वानुमानों के अनुसार, शुक्रवार को हवा की क्वालिटी "बहुत खराब" कैटेगरी में लौटने की संभावना है।

    मौसम की बात करें तो, गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री ज़्यादा था। न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 1.0 डिग्री कम था। नमी का स्तर 47 से 100 प्रतिशत के बीच रहा। हवा के कारण गुरुवार को कोहरा ज़्यादा घना नहीं था।

    मौसम विभाग ने शुक्रवार को हल्का से मध्यम कोहरा रहने का अनुमान लगाया है। दिन में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 22 और 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।