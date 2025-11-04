LIVE: जेएनयू छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान आज, वाम दल और एबीवीपी के बीच कड़ा मुकाबला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में बहुप्रतीक्षित छात्रसंघ चुनाव का अंतिम दौर अब मतदान की दहलीज पर पहुंच चुका है। सोमवार सुबह से कैंपस में चुनावी चहल-पहल थम गई, क्योंकि प्रचार का शोर रविवार देर रात हुए प्रेशिडेंशियल डिबेट के साथ ही खत्म हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब छात्र आज यानी मंगलवार को अपने मतों के जरिये तय करेंगे कि विश्वविद्यालय की कमान इस बार किसके हाथों में जाएगी। मतदान चार नवंबर को दो सत्रों में होगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक।

मतगणना रात नौ बजे से शुरू होगी, जबकि अंतिम परिणाम छह नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव से पहले कैंपस की दीवारों से अब नारे और पोस्टर हट चुके हैं, लेकिन छात्रों के मन में उत्साह चरम पर है। मंगलवार को होने वाला मतदान सिर्फ प्रतिनिधियों का चयन नहीं करेगा, बल्कि यह बताएगा कि जेएनयू की नई पीढ़ी किस विचारधारा को अपना भविष्य सौंपना चाहती है।