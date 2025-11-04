LIVE: जेएनयू छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान आज, वाम दल और एबीवीपी के बीच कड़ा मुकाबला
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है। प्रचार खत्म होने के बाद, छात्र अपने मतों से विश्वविद्यालय की कमान सौंपेंगे। वाम दल और एबीवीपी के बीच मुख्य मुकाबला है। चुनाव में शिक्षा, समानता और छात्रवृत्ति जैसे मुद्दों पर बहस हुई।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में बहुप्रतीक्षित छात्रसंघ चुनाव का अंतिम दौर अब मतदान की दहलीज पर पहुंच चुका है। सोमवार सुबह से कैंपस में चुनावी चहल-पहल थम गई, क्योंकि प्रचार का शोर रविवार देर रात हुए प्रेशिडेंशियल डिबेट के साथ ही खत्म हो गया।
अब छात्र आज यानी मंगलवार को अपने मतों के जरिये तय करेंगे कि विश्वविद्यालय की कमान इस बार किसके हाथों में जाएगी। मतदान चार नवंबर को दो सत्रों में होगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक।
मतगणना रात नौ बजे से शुरू होगी, जबकि अंतिम परिणाम छह नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव से पहले कैंपस की दीवारों से अब नारे और पोस्टर हट चुके हैं, लेकिन छात्रों के मन में उत्साह चरम पर है। मंगलवार को होने वाला मतदान सिर्फ प्रतिनिधियों का चयन नहीं करेगा, बल्कि यह बताएगा कि जेएनयू की नई पीढ़ी किस विचारधारा को अपना भविष्य सौंपना चाहती है।
इस बार का चुनाव मुख्य रूप से वाम दल (आइसा, एसएफआइ और डीएसएफ) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के बीच सीधी टक्कर का रूप ले चुका है, वहीं एनएसयूआइ, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स एसोसिएशन (पीएसए), दिशा स्टूडेंट्स आर्गनाइजेशन (डीएसओ) और स्वतंत्र उम्मीदवार भी मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं।
यह भी पढ़ें- 'वाॅट्सएप ग्रुप में शामिल होने से कोई आरोपी नहीं बनता...', दिल्ली दंगों के केस में उमर खालिद की दलीलें पूरीं
रविवार देर रात हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट में छह उम्मीदवारों ने शिक्षा, समानता, छात्रवृत्ति, हास्टल सुरक्षा और शोध सुविधाओं जैसे मुद्दों पर अपने-अपने विचार रखे। इस बार बहस में जोश भी था और जनसमर्थन का जुनून भी। हालांकि, बहुजन आजाद पार्टी (बाप्सा) का प्रत्याशी व्यक्तिगत कारणों से शामिल नहीं हो सका।
