'वाॅट्सएप ग्रुप में शामिल होने से कोई आरोपी नहीं बनता...', दिल्ली दंगों के केस में उमर खालिद की दलीलें पूरीं

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद पर लगे आरोपों का विरोध करते हुए उसके वकील ने दलीलें पूरी कर लीं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी के कोर्ट में सोमवार को खालिद की ओर से पक्ष रखा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी, जिसमें आरोपी सलीम मलिक के खिलाफ आरोपों पर बहस होगी।



उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगे के दौरान 53 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साजिश के तहत दंगे कराए जाने का आरोप लगाते हुए अलग प्राथमिकी पंजीकृत की थी। जांच के आधार में इस केस में उमर खालिद समेत 20 लोगों को आरोपी बनाया था। इस मामले में आरोपों पर बहस हो रही है।