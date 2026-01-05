जहांगीरपुरी में चाकूबाजी के बाद बदमाशों ने वीडियो वायरल कर पुलिस को दी चुनौती, एक और मर्डर करने की धमकी

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। जहांगीरपुरी में दो जनवरी को हुई चाकूबाजी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद अब एक और नया वीडियो सामने आया है। जिसमें चाकूबाजी करने वाले बदमाशों ने खुद अपना वीडियो बनाया और उसमें खुलेआम बोलते नजर आ रहे हैं कि भाई दो मर्डर करके आ रहे हैं। तीसरा भी मारना है।

वारदात के बाद से सभी बदमाश फरार हैं। अब यह वीडियो बनाकर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। जहांगीरपुरी में अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। जहांगीरपुरी में इस तरह के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर आए दिन प्रसारित होते रहते हैं।

जानकारी के मुताबिक जहांगीरपुरी इलाके में कई नाबालिगों का गिरोह सक्रिय है, जो इलाके में अपना-अपना वर्चस्प बनाए रखने के लिए इस तरह के वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक गिरोह के बदमाश दूसरे गिरोह के लड़कों पर आए दिन इस तरह का हमला करते रहते हैं।

फिर इलाकों समेत अन्य गिरोह में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए इंटरनेट मीडिया का सहारा लेते हैं। कभी हथियारों को लहराते हुए, पीटते हुए, तो कभी चाकू मारते हुए इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित करते हैं। इन्हें बदमाशों को किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है।

समय-समय पर पुलिस करती रहती है कार्रवाई हालांकि इस तरह के बदमाशों पर पुलिस समय-समय पर कार्रवाई करती रहती है। हाल ही में जहांगीरपुरी इलाके में इंटरनेट मीडिया पर हथियार लहराते हुए वीडियो प्रसारित करने वाले कई नाबालिग बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा भी है।

वहीं, कई अन्य बदमाशों को पकड़ने का काम भी किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी नाबालिग होने के कारण कुछ ही समय में बाहर आ जाते हैं, जो फिर से इस तरह के आपराधिक वारदातों में शामिल हो जाते हैं। हालांकि इनका काउंसलिंग कर इन्हें सही रास्ते पर लाने कोशिश भी की जा रही है।

दिनदहाड़े चाकुओं से हमला करते हुए बनाया था वीडियो गौरतलब है कि दो जनवरी को जहांगीरपुरी इलाके में दिनदहाड़े दो युवकों पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया। इस दौरान एक आरोपित इस पूरी वारदात का मोबाइल से वीडियो भी बनाता रहा।