विकास मावी हत्या मामले के गवाह जग्गू की संदिग्ध मौत, ठंड लगने की आशंका; परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। तुगलकाबाद स्थित जालिम मोहल्ले में रहने वाले 35 वर्षीय युवक जग्गू की मौत को गोविंदपुरी थाना पुलिस ने प्रारंभिक जांच में ठंग लगने के कारण होना माना है। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है।

पोस्टमार्टम के दौरान लिया गया विसरा जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है। एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का पता चल सकेगा। उधर, विकास मावी के परिजनों ने पुलिस से शव का पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा कराए जाने की मांग की थी। विकास मावी के परिजनों का आरोप है कि जग्गू हत्या से संबंधित कुछ राज जानता था, जो वह पुलिस को बताना चाहता था, इसीलिए उसकी साजिश के तहत हत्या की गई है।