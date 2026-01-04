विकास मावी हत्या मामले के गवाह जग्गू की संदिग्ध मौत, ठंड लगने की आशंका; परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
विकास मावी हत्याकांड के गवाह जग्गू (35) की तुगलकाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में ठंड लगने को मौत का कारण बत
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। तुगलकाबाद स्थित जालिम मोहल्ले में रहने वाले 35 वर्षीय युवक जग्गू की मौत को गोविंदपुरी थाना पुलिस ने प्रारंभिक जांच में ठंग लगने के कारण होना माना है। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है।
पोस्टमार्टम के दौरान लिया गया विसरा जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है। एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का पता चल सकेगा। उधर, विकास मावी के परिजनों ने पुलिस से शव का पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा कराए जाने की मांग की थी। विकास मावी के परिजनों का आरोप है कि जग्गू हत्या से संबंधित कुछ राज जानता था, जो वह पुलिस को बताना चाहता था, इसीलिए उसकी साजिश के तहत हत्या की गई है।
हत्या वाले दिन उस जगह मौजूद था जग्गू
बता दें, जग्गू तुगलकाबाद निवासी केशव और राहुल नामक युवकों के यहां घरेलू सहायक के रूप में काम करता था। दिल्ली के गांव तेखंड में रहने वाला विकास मावी छह दिसंबर की शाम को हत्या की गई थी। इस हत्या में केशव और राहुल आरोपित है। बताया जा रहा है कि हत्या वाले दिन उस जगह पर जग्गू भी मौजूद था।
इस मामले में एक आरोपित केशव को जमानत दिए जाने की सुनवाई साकेत कोर्ट में विचाराधीन है। सात जनवरी को इस मामले पुन: सुनवाई होनी है। पुलिस इसीलिए जग्गू की मौत की सही वजह जानने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में फिलहाल उसकी मौत का कारण ठंड लगना ही बताया है।
