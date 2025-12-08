Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में सेंधमारी गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस के हत्थे चढ़े तीन शातिर आरोपी

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:50 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने तीन अंतरराज्यीय सेंधमारों को गिरफ्तार किया है, जो चोरी की मोटरसाइकिलों का उपयोग करके बंद घरों में सेंध लगाते थे। पुलिस ने 19 म ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली पुलिस की एंटी-बर्गलरी सेल ने राष्ट्रीय राजधानी में सक्रिय तीन कुख्यात अंतरराज्यीय सेंधमारों (बर्गलरों) को गिरफ्तार किया है, जो बंद घरों में चोरी करने के लिए विशेष रूप से चुराई हुई मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते थे। उनकी गिरफ्तारी से चोरी और मोटर वाहन चोरी के कुल 19 मामलों को सुलझाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पश्चिमी जिला पुलिस डीसीपी दरादे शरद भास्कर ने बताया कि अपराधों की गंभीरता को देखते हुए, अपराधियों का पता लगाने के लिए इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्या के नेतृत्व में एक समर्पित टीम का गठन किया गया था। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी का सहारा लेकर एक ऐसे गिरोह की पहचान की, जो विभिन्न इलाकों में चोरी की गई मोटरसाइकिलों को बदलकर अपराध करता था।

    राजौरी गार्डन से हुई गिरफ्तारी

    पांच दिसंबर को एक पुख्ता सूचना के आधार पर, पुलिस टीम ने राजौरी गार्डन में जाल बिछाकर तीन संदिग्धों को पकड़ा। ये तीनों अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर सवार थे, जो जांच में चोरी की पाई गईं।

    गिरफ्तार आरोपी की पहचान वडोदरा, गुजरात निवासी सतनाम सिंह उर्फ रॉकी, बड़वानी, मध्य प्रदेश निवासी अजय सिंह और वडोदरा, गुजरात निवासी भरत सिंह उर्फ भगत सिंह के रूप में हुई।

    पूछताछ में पता चला कि ये आरोपित दिल्ली और अन्य राज्यों में सक्रिय रहे हैं। वे तिलक नगर, लक्ष्मी नगर और पालम जैसे इलाकों से मोटरसाइकिल चुराते थे और सेंधमारी के लिए उनका इस्तेमाल करते थे, ताकि पुलिस को चकमा दे सकें। ये तीनों नशीले पदार्थों के आदी हैं और पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- महिला के वेश में चोरी करने वाला शातिर गिरफ्तार, CCTV फुटेज से आरोपी तक पहुंची दिल्ली पुलिस

    इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप, पश्चिमी जिले में 11 मामलों सहित कुल 15 सेंधमारी व चोरी के मामले और 4 मोटर वाहन चोरी के मामलों को सुलझा लिया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।