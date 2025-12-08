दिल्ली में सेंधमारी गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस के हत्थे चढ़े तीन शातिर आरोपी

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली पुलिस की एंटी-बर्गलरी सेल ने राष्ट्रीय राजधानी में सक्रिय तीन कुख्यात अंतरराज्यीय सेंधमारों (बर्गलरों) को गिरफ्तार किया है, जो बंद घरों में चोरी करने के लिए विशेष रूप से चुराई हुई मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते थे। उनकी गिरफ्तारी से चोरी और मोटर वाहन चोरी के कुल 19 मामलों को सुलझाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पश्चिमी जिला पुलिस डीसीपी दरादे शरद भास्कर ने बताया कि अपराधों की गंभीरता को देखते हुए, अपराधियों का पता लगाने के लिए इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्या के नेतृत्व में एक समर्पित टीम का गठन किया गया था। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी का सहारा लेकर एक ऐसे गिरोह की पहचान की, जो विभिन्न इलाकों में चोरी की गई मोटरसाइकिलों को बदलकर अपराध करता था।

राजौरी गार्डन से हुई गिरफ्तारी पांच दिसंबर को एक पुख्ता सूचना के आधार पर, पुलिस टीम ने राजौरी गार्डन में जाल बिछाकर तीन संदिग्धों को पकड़ा। ये तीनों अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर सवार थे, जो जांच में चोरी की पाई गईं।