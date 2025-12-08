Language
    महिला के वेश में चोरी करने वाला शातिर गिरफ्तार, CCTV फुटेज से आरोपी तक पहुंची दिल्ली पुलिस

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 12:51 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली में द्वारका पुलिस ने सौरभ नामक एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जो महिला का वेश धारण कर चोरी करता था। पुलिस जांच को गुमराह करने के लिए ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में द्वारका जिला पुलिस की एंटी-बर्गलरी सेल ने एक चौंकाने वाले मामले में, चोरी करते समय महिला का वेश धारण करने वाले एक सक्रिय और शातिर चोर सौरभ को गिरफ्तार किया है। यह चोर पुलिस जांच को गुमराह करने के लिए खुद को महिला के रूप में प्रस्तुत करता था।

    द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सौरभ की गिरफ्तारी से चोरी और सेंधमारी के 10 मामलों को सुलझा लिया गया है।

    यह मामला मोहन गार्डन में 16 नवंबर को हुई सेंधमारी से शुरू हुआ था। इंस्पेक्टर विवेक मैंदोला के नेतृत्व में स्पेशल टीम ने जांच शुरू की। घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी फुटेज को 14 दिनों तक खंगाला गया। फुटेज में एक नकाबपोश पुरुष के साथ नकाबपोश महिला को भी चोरी करते देखा गया।

    टीम ने पाया कि महिला के रूप में दिख रहा व्यक्ति वास्तव में पुरुष चोर सौरभ ही था, जिसने पुलिस को भ्रमित करने के लिए यह वेश धारण किया था।

    मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने उत्तम नगर में जाल बिछाकर सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि 2015 में माता-पिता को खोने के बाद वह स्मैक का आदी हो गया और नशे की लत पूरी करने के लिए उसने चोरी और सेंधमारी शुरू कर दी। वह पहले भी तीन मामलों में गिरफ्तार हो चुका था।

    पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक महंगा हैंडिकैम, एक जोड़ी चांदी की पायल और पांच चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन बरामदगी के साथ ही, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, डाबरी और नजफगढ़ क्षेत्रों में हुई चोरी की कुल 10 बड़ी वारदातों को सुलझाया गया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करके आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।