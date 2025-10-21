Language
    IGI एयरपोर्ट पर बड़ा बदलाव: 26 अक्टूबर से एअर इंडिया के बाद इंडिगो भी टर्मिनल-2 से उड़ाएगी विमान

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 09:47 PM (IST)

    26 अक्टूबर से टर्मिनल 2 पर एअर इंडिया के बाद इंडिगो भी उड़ानें शुरू करेगी। इंडिगो की 6ई-2000 से 6ई-2999 नंबर की घरेलू उड़ानें टर्मिनल 2 से चलेंगी, जबकि अन्य उड़ानें टर्मिनल 1 और 3 से संचालित होंगी। एअर इंडिया पहले ही अपनी 60 उड़ानें टर्मिनल 2 से चलाने की घोषणा कर चुका है, जिन उड़ानों का पहला अंक 1 होगा।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 26 अक्टूबर से शुरू हो रहे टर्मिनल-2 पर एअर इंडिया के बाद अब इंडिगो ने भी अपनी उड़ानों को शुरू करने की घोषणा की है। यहां से इंडिगो अपनी घरेलू उड़ानों को शुरू करने जा रही है।

    जानकारी के अनुसार, इंडिगो की जिन उड़ानों का नंबर 6ई-2000 से 6ई-2999 के बीच होगा, वे टर्मिनल 2 से संचालित होंगी। शेष उड़ानें या तो टर्मिनल 1 या टर्मिनल 3 से संचालित होंगी यानी इंडिगो अपनी उड़ानें 26 अक्टूबर से तीनों टर्मिनल से संचालित करने जा रही है।

    इंडिगो के अनुसार, आईजीआई एयरपोर्ट पर नई व्यवस्था 26 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। नई व्यवस्था के अनुसार उड़ान संख्या 6ई-5000 से 6ई-5999 तक की सभी उड़ानें और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें टर्मिनल 3 से संचालित होंगी। शेष (6ई-2000 से 6ई-2999 के बीच व 6ई-5000 से 6ई-5999 तक को छोड़कर ) उन्हें टर्मिनल 1 से संचालित किया जाएगा।

    एअर इंडिया 60 उड़ानें करेगा संचालित

    इंडिगो से पूर्व एअर इंडिया अपनी 180 दैनिक घरेलू उड़ानों में से 60 को टर्मिनल-2 में स्थानांतरित करने की बात कहा चुका है। एअर इंडिया के अनुसार जिस उड़ान संख्या का पहला अंक 1 होगा उसे टर्मिनल 2 से संचालित किया जाएगा।

