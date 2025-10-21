दिल्ली: ट्रांसपोर्टर के थप्पड़ों का बदला लिया 5 साल के बेटे से, ड्राइवर ने पहले गला रेता फिर ईंट से कुचला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नरेला थाना क्षेत्र के सन्नोठ गांव में मंगलवार को एक ट्रांसपोर्टर के पांच वर्षीय बेटे की उसके ही चालक ने गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान तेजस के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि आरोपित चालक वारदात के बाद फरार है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपित ने बहुत बेरहमी से च्चे की हत्या की है। पहले उसने गले को चाकू से रेता, फिर ईंट से उसके सिर को कुचल दिया। उसके पेट में कई चाकू मारे हैं। पुलिस आरोपित को पकड़ने के लिए उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है।

बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि मंगलवार दोपहर 3:30 बजे नरेला थाना पुलिस को सन्नोठ काॅलोनी निवासी ट्रांसपोर्टर संजीव चौधरी ने अपने बेटे के लापता होने की सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा तेजस घर के बाहर खेल रहा था और कुछ ही देर बाद अचानक गायब हो गया।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि बच्चे को उसके चालक नीतू के साथ उसके घर की ओर जाते हुए देखा गया था। इस पर पुलिस टीम नीतू के घर पहुंची। जहां पुलिस टीम ने पाया कि कमरे में तेजस का लहूलुहान शव पड़ा है।

बच्चे का गला चाकू से रेता गया था, सिर पर ईंट से वार किए गए थे और पेट पर चाकू के कई निशान थे। पुलिस ने मौके पर क्राइम और फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। ट्रांसपोर्टर ने आरोपित चालक को मारे थे थप्पड़ पीड़ित परिवार ने बताया कि दीपावली के दिन शराब के नशे में चालक नीतू और दूसरे चालक वसीम के बीच झगड़ा हुआ था। नीतू ने वसीम की पिटाई कर दी थी। शिकायत मिलने पर ट्रांसपोर्टर ने दोनों को फटकार लगाई और नीतू को दो-चार थप्पड़ मारे थे।