Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्रिसमस के दिन इंडिगो की उड़ानों में मौसम का अड़ंगा, चंडीगढ़ और देहरादून समेत उत्तर भारत की 67 उड़ानें कैंसिल

    By GAUTAM KUMAR MISHRAEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:22 PM (IST)

    खराब मौसम के कारण क्रिसमस के दिन इंडिगो की 67 उड़ानें रद्द कर दी गईं। वाराणसी, चंडीगढ़, देहरादून और उत्तर भारत के अन्य शहरों से संचालित होने वाली उड़ा ...और पढ़ें

    Hero Image

    इंडिगो की उड़ानें रद।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संकट से घिरी इंडिगो के यात्रियों के लिए बृहस्पतिवार का दिन मुसीबत लेकर आया। देश के विभिन्न हिस्सों से संचालित होने वाली इंडिगो की एक दो नहीं बल्कि 67 उड़ानों को रद कर दिया गया।

    ये उड़ानें वाराणसी, चंडीगढ़ और देहरादून सहित उत्तर भारत के अन्य शहरों से उड़ान भरकर विभिन्न गंतव्यों को रवाना होती। कई लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर शिकायत की कि क्रिसमस के मौके पर उनकी यात्रा योजनाएं प्रभावित हो गईं।

    इंडिगो के मुताबिक रद की गई उड़ानों में चार उड़ानें परिचालन संबंधी कारणों से रद्द हुईं, जबकि शेष का मुख्य कारण घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण उड़ान संचालन में बाधा है। प्रभावित एयरपोर्ट्स में अगरतला, चंडीगढ़, देहरादून, वाराणसी आदि शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंडिगो ने इंटरनेट मीडिया पर जारी एडवाइजरी में कहा कि शाम को वाराणसी, चंडीगढ़ और देहरादून में कोहरा छाने की संभावना है, जिससे उड़ान संचालन प्रभावित हो सकता है। एयरलाइन ने कुछ उड़ानों को पहले से ही रद कर दिया ताकि यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार न करना पड़े।

    एडवाइजरी में यात्रियों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले वेबसाइट या मोबाइल एप पर फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें। रद उड़ानों के लिए यात्री ऑनलाइन री-बुकिंग या रिफंड का विकल्प चुन सकते हैं।

    बता दें कि दिसंबर की शुरुआत में इंडिगो की हजारों उड़ानों के रद्द होने के बाद एयरलाइन को अपना विंटर शेड्यूल 10 प्रतिशत तक कम करना पड़ा था। मूल शेड्यूल में इंडिगो को रोजाना औसतन 2,144 उड़ानें संचालित करने की अनुमति थी, लेकिन अब यह संख्या घटकर लगभग 1,930 रह गई है।

    यह भी पढ़ें- 'कोलकाता एयरपोर्ट के पास टावर ऊंचाई सीमित करने का फैसला सही', दिल्ली HC ने खारिज की बिल्डर की याचिका