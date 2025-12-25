क्रिसमस के दिन इंडिगो की उड़ानों में मौसम का अड़ंगा, चंडीगढ़ और देहरादून समेत उत्तर भारत की 67 उड़ानें कैंसिल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संकट से घिरी इंडिगो के यात्रियों के लिए बृहस्पतिवार का दिन मुसीबत लेकर आया। देश के विभिन्न हिस्सों से संचालित होने वाली इंडिगो की एक दो नहीं बल्कि 67 उड़ानों को रद कर दिया गया। ये उड़ानें वाराणसी, चंडीगढ़ और देहरादून सहित उत्तर भारत के अन्य शहरों से उड़ान भरकर विभिन्न गंतव्यों को रवाना होती। कई लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर शिकायत की कि क्रिसमस के मौके पर उनकी यात्रा योजनाएं प्रभावित हो गईं। इंडिगो के मुताबिक रद की गई उड़ानों में चार उड़ानें परिचालन संबंधी कारणों से रद्द हुईं, जबकि शेष का मुख्य कारण घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण उड़ान संचालन में बाधा है। प्रभावित एयरपोर्ट्स में अगरतला, चंडीगढ़, देहरादून, वाराणसी आदि शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंडिगो ने इंटरनेट मीडिया पर जारी एडवाइजरी में कहा कि शाम को वाराणसी, चंडीगढ़ और देहरादून में कोहरा छाने की संभावना है, जिससे उड़ान संचालन प्रभावित हो सकता है। एयरलाइन ने कुछ उड़ानों को पहले से ही रद कर दिया ताकि यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार न करना पड़े।